回家幫母親搬家具 美國孝順男發現「一疊刮刮樂」喜中165萬

美國馬里蘭州一名男子日前幫母親搬動家具時，偶然發現一疊原本被當作耶誕禮物的刮刮樂彩券，他將這些刮刮樂帶回家後刮開，發現其中一張竟中了5萬美元大獎。（圖擷取自Maryland Lottery官網）

2025/04/10 17:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州（Maryland）一名男子日前幫母親搬動家具時，偶然發現一疊原本被當為耶誕禮物的刮刮樂彩券，他基於好奇心將這些刮刮樂帶回家後刮開，結果其中一張竟中了5萬美元（約新台幣165萬元）大獎，這份遲來的耶誕禮物，也讓男子對此又驚又喜。

綜合外媒報導，馬里蘭州樂透官員透露，這對幸運的母子住在諾丁罕區（Nottingham），2人在兌獎當天分享他們如何發現中獎。根據男子回憶，日前他去母親家中幫忙搬家具，意外發現一疊刮刮樂，他詢問母親這些刮刮樂從何而來，母親想起原本打算在去年當作耶誕節禮物送人，結果不小心將它們忘了。

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男子事後與母親商量，如果這些刮刮樂有中獎，那麼他們就一起平分獎金。等到男子帶這些刮刮樂回到自己家後，便與妻子一起開始一張張刮開，起初只刮中一張中6美元（約台幣198元）、一張中15美元（約台幣497元），直到他們刮開Holiday Luck Doubler刮刮樂，才贏得多達5萬美金的獎金。

男子表示，他在第一時間發現中獎時，還以為是母親對他惡作劇，立刻打電話向對方確認，最終才確認是真的中獎。男子透露，他計畫將這筆獎金存來買房，同時會償還一些積欠母親的債，加上2人先前約好的獎金平分，因此母親會得到比實際上還多的錢；男子母親則笑說，她會與其他的孩子、孫子一起分享獎金。

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