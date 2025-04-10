賀！奈良縣政府4月頒布新法 嚴禁所有人「暴力傷害奈良鹿」

日本奈良公園棲息著一大群被當地人視為「神明使者」、屬於《文化財產保護法》天然紀念物之一的奈良鹿。（資料照，法新社）

2025/04/10 16:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良公園棲息著一群被當地人視為「神明使者」、屬於《文化財產保護法》天然紀念物之一的奈良鹿，這些鹿群長年與人類共存，性情極為親人，吸引各國觀光客慕名朝聖的同時，也頻傳鹿隻遭人惡意欺侮或暴力攻擊。對此，奈良縣政府在今年4月頒布新法，嚴禁所有人暴力傷害奈良鹿，違者會追究法律責任。

綜合日媒報導，知名日本迷惑系Youtuber開山始祖「原田將大」自去年起加入保護奈良鹿的行列，並定時在網路上揭露許多到訪遊客，故意傷害鹿群的暴行。同時，由於並未有相關法律可有效懲處傷害奈良鹿的加害者，原田將大與其他同樣愛護鹿群的民眾，將拍下的圖文、影片拿去向當地政府陳情，希望政府能重視奈良鹿的生存權益。

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原田將大昨（9）日在社群平台「X」開心分享，在歷經9個月的保護行動後，奈良縣政府終於修正《奈良縣立都市公園條例等的運用》中禁止事項，把「對天然紀念物奈良鹿的加害行為」列為禁止項目之一，違者將面臨法律責任。根據條例內容，儘管現行《文化財保護法》已有相關罰則，但政府認為有強規範、擴大禁止行範圍的必要。

根據奈良縣政府最新修改的內容，所謂的「加害行為」，是指對奈良鹿施加會造成身體傷害風險的暴力行為，或是其他可能讓鹿隻感到痛苦或不安的強迫舉動；同時，這些行為無論是否造成實際傷害，只要具有威脅性或類似特徵，也將被視為違規行為。另外，此次修法適用範圍涵蓋奈良公園，包括奈良春日野國際論壇等設施所在區域。

奈良縣政府表示，修正過的新法會從今年4月1日起正式實施。

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