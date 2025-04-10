賀！奈良縣政府4月頒布新法 嚴禁所有人「暴力傷害奈良鹿」
日本奈良公園棲息著一大群被當地人視為「神明使者」、屬於《文化財產保護法》天然紀念物之一的奈良鹿。（資料照，法新社）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良公園棲息著一群被當地人視為「神明使者」、屬於《文化財產保護法》天然紀念物之一的奈良鹿，這些鹿群長年與人類共存，性情極為親人，吸引各國觀光客慕名朝聖的同時，也頻傳鹿隻遭人惡意欺侮或暴力攻擊。對此，奈良縣政府在今年4月頒布新法，嚴禁所有人暴力傷害奈良鹿，違者會追究法律責任。
綜合日媒報導，知名日本迷惑系Youtuber開山始祖「原田將大」自去年起加入保護奈良鹿的行列，並定時在網路上揭露許多到訪遊客，故意傷害鹿群的暴行。同時，由於並未有相關法律可有效懲處傷害奈良鹿的加害者，原田將大與其他同樣愛護鹿群的民眾，將拍下的圖文、影片拿去向當地政府陳情，希望政府能重視奈良鹿的生存權益。
請繼續往下閱讀...
原田將大昨（9）日在社群平台「X」開心分享，在歷經9個月的保護行動後，奈良縣政府終於修正《奈良縣立都市公園條例等的運用》中禁止事項，把「對天然紀念物奈良鹿的加害行為」列為禁止項目之一，違者將面臨法律責任。根據條例內容，儘管現行《文化財保護法》已有相關罰則，但政府認為有強規範、擴大禁止行範圍的必要。
根據奈良縣政府最新修改的內容，所謂的「加害行為」，是指對奈良鹿施加會造成身體傷害風險的暴力行為，或是其他可能讓鹿隻感到痛苦或不安的強迫舉動；同時，這些行為無論是否造成實際傷害，只要具有威脅性或類似特徵，也將被視為違規行為。另外，此次修法適用範圍涵蓋奈良公園，包括奈良春日野國際論壇等設施所在區域。
奈良縣政府表示，修正過的新法會從今年4月1日起正式實施。
【速報】— へずまりゅう （@hezuruy） April 9, 2025
ヤバい涙が止まりません。
鹿さん保護活動を9ヶ月やり続けた結果ついに奈良の行政が動きました。
鹿さんへの「暴力的行為」が禁止事項として追加されました。
嬉しいことも苦しいこともたくさんあったけどひとまずホッとしました。
鹿さん！良かったね。 pic.twitter.com/K3WVNt9FUQ