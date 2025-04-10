哈啾！墨爾本長臂猿花粉症鼻子發癢 竟把草塞進鼻孔緩解

墨爾本長臂猿怪異自療法後康復，與伴侶高歌。（圖擷取自墨爾本動物園專頁）

2025/04/10 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲墨爾本動物園（Melbourne Zoo）一隻白頰長臂猿，日前因花粉症導致鼻子發癢，竟突發奇想將1根草塞入鼻孔試圖緩解不適，反而引發鼻腔感染，最終勞駕獸醫團隊透過精密手術才將草取出，過程罕見又逗趣。

科學網站《IFLScience》報導，這隻名為Cahn的8歲雄性白頰長臂猿，其異想天開的「自療法」導致了鼻腔感染。墨爾本動物園資深獸醫弗里思（Sarah Frith）說明，醫療團隊為Cahn進行了電腦斷層掃描（CT）確認狀況，隨後在麻醉下小心翼翼地移除了這根惹禍的草莖、徹底清洗鼻腔，並施用了局部藥物以控制過敏症狀。弗里思獸醫強調，整個手術過程在耳鼻喉科專家及移動CT掃描車的通力合作下順利完成，團隊對Cahn呵護備至，確保其安全無虞。

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術後Cahn恢復情況良好，已回到棲地與牠16歲的伴侶Li-Lian相伴。園方觀察到這對恩愛的長臂猿，又開始在樹林間高聲對唱牠們標誌性的「情歌」。

白頰長臂猿原生於越南和寮國，野外族群因盜獵、棲地喪失以及幼猿被捕捉作為非法寵物等因素，已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危（Critically Endangered）物種。此物種具性別二態性，雌雄外觀差異明顯。牠們通常會維持終生配對關係，並以嘹亮的二重唱歌聲作為彼此溝通和標示領域的重要方式。

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