北京天有異象？明起罕見狂風襲捲3天 市區恐飆11級陣風警報急發

北京明（11日）起至週日（13日）將出現致災性狂風，市區可能出現11級陣風，山區局部地區陣風恐達13級以上。（美聯社）

2025/04/10 14:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到較強冷空氣影響，中國首都北京市將出現「陸地罕見」極端大風，北京明（11日）起至週日（13日）將出現致災性狂風，市區可能出現11級陣風，山區局部地區陣風恐達13級以上，當局嚴正以待。

北京市氣象台發布強風橙色預警，預計明下午至週日，北京將出現一次極端大風、強降溫天氣變化，示警這次大風極端性強、持續時間長、影響範圍廣、致災性強，星期六（12日）白天風力最強，全市平均風可達6級，平原地區陣風9-11級，山區局地陣風可達13級以上，並伴有沙塵和強降溫天氣。

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微博氣象粉專「中國天氣愛好者」表示，得按照颱風的標準來準備防風了，這次強冷渦南下和強溫帶氣旋掃過時，北京市區有可能出現9-11級陣風，高樓之間的峽管、開闊水面有可能超過11級，西北山區有可能達到或超過12級；不但風力達到颱風等級，而且持續時間近3天，比颱風影響更久。

除北京外，中國華北地區星期五至星期日將出現歷史同期罕見持續性大風，內蒙古東部和東北地區東部將出現暴雪，南方將出現今年以來最強風雹天氣，西北地區、內蒙古等地將出現沙塵天氣。

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