搶324元！ 男子走在紐約路上 突遭陌生人推倒持刀刺傷頭部

美國紐約週三發生持刀攻擊意外，1名33歲男子在街上遭一名陌生男子推倒在地、頭部連續被刺多刀，隨後被搶走僅10美元（約新台幣324元）現金。（路透資料照）

2025/04/10 14:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約週三發生持刀攻擊意外，1名33歲男子在街上遭一名陌生男子推倒在地、頭部連續被刺多刀，隨後被搶走僅10美元（約新台幣324元）現金，嫌犯隨後逃離現場，當地警方追緝中。

綜合外媒報導，據紐約警方與消息人士提及，33歲男子當地時間9日中午中午12時30分左右在紐約曼哈頓中城第五大道與西32街交口，無預警情況下突然遭身分不明嫌犯受推倒後持刀連續朝頭部刺入多次，接著從受害者褲袋中搶走10美元現金後逃離現場，受害者緊急被送往附近醫院治療，目前已無生命危險。

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警方表示，經初步調查將此定為隨機攻擊與搶劫事件，受害者與嫌犯彼此並不相識，目前正在尋找嫌犯，尚未逮捕任何人。當地工作者里維拉（Nelson Rivera）說「這裡太危險了，到處都是無家可歸的人，有些人拿著鐵管，一說話就生氣」，另一位民眾則批評，當局對於精神疾病和暴力慣犯處理太過寬鬆。

據了解，此次攻擊發生前2天在蘇活區（Soho）曾發生類似意外，46歲男子布倫森（Muslim Brunson）在無預警情況下，持破碎酒瓶刺傷1名百老匯戲服設計師。

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