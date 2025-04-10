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    駁斥離婚傳聞 蜜雪兒：缺席活動是因「為自己做決定」

    婚變傳言發酵之際，歐巴馬與蜜雪兒２月情人節在Instagram上傳自拍照秀恩愛。（取自IG）

    婚變傳言發酵之際，歐巴馬與蜜雪兒２月情人節在Instagram上傳自拍照秀恩愛。（取自IG）

    2025/04/10 13:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）近日公開反擊外界關於她與丈夫、前總統歐巴馬（Barack Obama）婚姻觸礁、準備離婚的傳聞，她將這些甚囂塵上的揣測歸咎於自己決定行使「獨立自主權」。

    《紐約郵報》報導，現年61歲的蜜雪兒是在週三（9日）於女星蘇菲亞·布希（Sophia Bush）的播客（Podcast）節目「Work in Progress」上打破沉默。此前，由於她在今年稍早選擇缺席數場備受矚目的公開活動，包括現任總統川普的就職典禮以及前總統卡特的喪禮，引發了外界對歐巴馬夫婦婚姻狀況的廣泛猜測。

    先前的說法是，蜜雪兒缺席卡特喪禮時正在夏威夷度假，不參加川普就職則是為了避免虛假的客套。

    蜜雪兒在節目中解釋，當她選擇婉拒某些邀約時，多數人能表示理解，但她也點出女性普遍存在害怕讓人失望的掙扎。她認為，社會似乎難以理解一位成熟女性能為自己做決定，以至於外界寧願揣測婚姻觸礁，也不相信她只是在行使自主權。她感嘆，當女性的選擇不符合社會刻板印象時，就容易被貼上負面標籤。

    蜜雪兒坦言，隨著離開白宮及女兒們長大成人，她現在更能掌控自己的行程，並學會優先考量自身需求，而非僅是履行義務或滿足他人期望。她視此為克服女性普遍容易感受到的「罪惡感」、成為獨立個體的重要一步。

    她表示，現在是時候更深入地探問自己「每天真正想成為誰」，並充分享受生活的自主權，例如能更自由地安排社交或旅行計畫。「現在的生活樣貌由我自己定義，」蜜雪兒強調，同時她也並未放棄對公共事務的熱情與參與，例如持續為女孩教育等議題發表演說及投入相關計畫。

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