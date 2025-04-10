馬斯克遭 OpenAI 反控「惡意搶權」 控利用媒體與假收購案奪權

人工智慧公司 OpenAI週三向美國加州北區地方法院提出反訴，指控共同創辦人馬斯克對公司持續進行騷擾，並要求法官阻止其「非法且不公平的行動」。（路透）

2025/04/10 12:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧公司 OpenAI 週三向美國加州北區地方法院提出反訴，指控共同創辦人馬斯克（Elon Musk）對公司持續進行騷擾，並要求法官阻止其「非法且不公平的行動」。

綜合外媒報導，OpenAI指控馬斯克透過媒體攻擊、在社群媒體上對超過2億粉絲散播惡意訊息、要求查閱公司內部資料、發起騷擾性訴訟，甚至提出虛假的收購要約，試圖破壞公司運作與發展。在社群平台X的聲明中，OpenAI表示：「馬斯克針對我們的舉動只是出於惡意，其策略目的是延緩 OpenAI 的發展，藉此奪取 AI 創新技術的控制權，以謀取個人利益。」

請繼續往下閱讀...

馬斯克早於2023年創辦自家AI公司xAI，並對OpenAI提起訴訟，指控公司背離2015年成立時所宣示的「造福人類」宗旨，轉而追求企業利潤。雖試圖透過法院阻止 OpenAI 轉型為營利模式，但其初步禁令申請已遭法院駁回，該案預計於明年春季進入陪審團審理階段。

針對OpenAI的反訴，馬斯克的律師托貝羅夫（Marc Toberoff）則透露，稍早由馬斯克領導的財團曾提出以974億美元（約新台幣3194億元）收購OpenAI，但遭董事會拒絕。他強調：「如果董事會真正考慮過這項提議，就會理解其誠意。令人驚訝的是，提出一項據稱符合公允市場價值的收購案，竟被形容為『干擾』了公司業務。」

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）則駁斥馬斯克的指控，重申公司從非營利轉型為「有上限的營利模式」是為了吸引資金、維持競爭力，同時保留非營利部門，投入醫療、教育與科學等公益領域。OpenAI自2019年開始營運模式調整，目前正準備進一步轉型為公益公司，以期在年底前完成募資400億美元的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法