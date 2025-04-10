天然抗病毒神器？ 扁豆口香糖有望助攻流感、疱疹及禽流感防治

賓大團隊推扁豆口香糖 可中和多種呼吸道/接觸病毒；情境照。（美聯社資料照）

2025/04/10 11:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國賓州大學牙醫學院研發出1款以扁豆（Lablab purpureus）製成的口香糖，能在口腔中和超過95%的流感與疱疹病毒，鎖定傳播源頭展現潛力。研究團隊先前已成功降低COVID-19患者唾液病毒量，如今更計畫將其應用於禽流感防控，不僅為人類，也為家禽打造天然抗病毒屏障。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，在全球化加速的今日，傳染病威脅日益嚴峻。H1N1、SARS、COVID-19等疫情顯示病毒傳播之迅猛，經濟與健康衝擊深遠。常見病毒如季節性流感，每年讓美國損失逾112億美元（約新台幣3674億元）；而第一型單純疱疹病毒（HSV-1）感染全球逾3分之2人口，是西方傳染性失明主因。流感疫苗接種率低、疱疹無疫苗可防，凸顯新策略的急迫性。

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這款口香糖利用扁豆天然含有的抗病毒蛋白FRIL，經《分子療法》研究證實，2公克口香糖僅需40毫克劑量，即可中和H1N1、H3N2流感病毒與HSV-1、HSV-2疱疹病毒逾95%，效果媲美先前COVID-19試驗。產品符合美國FDA臨床標準，安全性獲肯定。帶領研究的丹尼爾（Henry Daniell）教授表示，此成果為後續人體試驗奠基，有望降低病毒傳播風險。

研究團隊更將目光投向北美肆虐的H5N1禽流感，過去3個月已影響5400萬隻禽鳥，並出現人類病例。先前研究顯示扁豆粉能有效中和H5N1與H7N9病毒，團隊正測試將其加入禽飼料，盼從源頭遏制疫情。丹尼爾強調：「這項創新利用天然食品對抗流感與禽流感，是全球防疫的及時突破。」

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