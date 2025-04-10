空中驚魂！奶爸因「沒吃到喜歡的餐」暴走衝駕駛艙 美航急返航

美國航空公司波音777-2000經濟艙內部示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

2025/04/10 14:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空（American Airlines）一架從紐約飛往義大利的航班，因一名男乘客不滿未獲得其喜愛的餐點，又遭空服員拒絕坐在緊急出口排抱嬰兒，竟情緒失控，在空中大鬧，甚至一度企圖衝入駕駛艙。最終，客機被迫折返紐約，造成近300名乘客行程大亂。

據《CBS NEWS》報導，美東時間7日晚間7時（台灣時間早上7時），美國航空198航班從紐約甘迺迪機場（JFK）起飛，原定前往米蘭馬爾彭薩機場（MXP）。起飛約4小時後，機組人員突然宣布折返紐約。

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多名乘客透露，事件起因是一名男子抱怨沒拿到事先預訂的餐點，並堅持要與懷中的嬰兒坐在逃生口座位，遭空服員勸阻後情緒失控。他不僅怒罵空服員，甚至一度衝過整排座位，企圖闖入駕駛艙，引發全機恐慌。

一名乘客仍心有餘地說，「當時那個傢伙仍然坐在機艙後段座位，沒有任何約束。考慮到我們的飛機上載有300名乘客，機上沒有空中警察，而且後面還有這個瘋子，這有點嚇人」。

飛機於8日凌晨3時返抵紐約，機上乘客被迫滯留機艙內，等待警方上機將該名男子帶走。其他乘客則延至當日上午11時改搭後續航班前往米蘭。事後，美國航空發聲明指出：「航班因有乘客擾亂秩序，為確保旅客與機組員安全而返回紐約。我們感謝所有旅客的耐心與理解。」

根據警方說法，涉事男子已被釋放，目前未遭刑事起訴。美國聯邦航空總署（FAA）統計，光是2024年就有至少1800起乘客失控騷亂事件。

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