南韓共同民主黨李在明昨辭黨魁 今正式宣布參選總統

南韓前共同民主黨黨魁李在明今宣佈參加總統選舉。（美聯社）

2025/04/10 11:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府將在6月3日舉行總統大選，前共同民主黨黨魁李在明今宣佈參加總統選舉，並承諾將致力於解決社會不平等問題並推動經濟成長。

綜合《韓聯社》、《路透》等外媒報導，李在明今發布影片正式宣布將競選第21屆總統。李在明說影片中提出名為「K倡議」的國家發展願景，稱他願意為韓國最出色、最好的工具，同時強調要將韓國發展成為憑藉軟實力在各領域引領全球發展的國家。

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李在明說，經濟兩極化是當前南韓社會衝突的主因之一，也加劇了尹錫悅戒嚴令所引發的政治混亂，他將推動大規模政府投資於科技與人才培育，以重振經濟增長。

李在明一直試圖將自己打造成務實主義者，強調政策重點應在於其成效，而非出自誰人之手。針對外交政策，他說「現實上，韓美同盟至關重要，韓美日三方合作亦有其必要性，但在此基礎上，我們要堅持以國家利益是最優作為核心原則。」

報導分析，現年61歲的李在明曾於2022年總統大選中，以南韓史上最小差距惜敗於前總統尹錫悅。不過，他領導的共同民主黨去年在國會選舉中壓倒性勝利，獲自由派選民強力支持。李在明昨宣布辭職黨魁職務，專心準備總統選舉。

據蓋洛普4日公布民調顯示，李在明以34％的支持率成為熱門總統候選人，遠高於國民力量黨、73歲前勞動部長金文洙的9％。

南韓總統選舉將於6月3日舉行，此前總統尹錫悅因去年12月宣布戒嚴令遭彈劾，並於今年4月獲國會通過確認彈劾案成立，導致提前選舉。

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