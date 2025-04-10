破解法老詛咒？DNA揭圖坦卡門疑死於瘧疾與亂倫悲劇

圖坦卡門黃金面具是埃及經典古物。（美聯社資料照）

2025/04/10 10:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕埃及少年法老圖坦卡門（King Tutankhamun）的死因困惑世人逾百年，最新DNA分析顯示，反覆感染瘧疾可能是導致他英年早逝的部分原因，為解開這歷史謎團帶來新線索，但也交織著近親通婚導致的健康問題。

《每日郵報》報導，研究人員分析圖坦卡門遺骸後發現了瘧疾的遺傳證據。這種由蚊子傳播的疾病現今雖可治療，但在3300多年前的古埃及往往致命。圖坦卡門展覽館（Tutankhamun Exhibition）總經理巴提（Tim Batty）曾表示：「檢測顯示圖坦卡門感染了可能致命的瘧疾。」該分析同時確認，他的祖父母法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）與王后提耶（Tiye）也帶有瘧疾。

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然而，圖坦卡門的健康狀況本就複雜。一份2010年發表於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的DNA研究指出，他是近親通婚的產物，父母極可能是兄妹。這種古埃及王室為保持血統純粹而常見的亂倫，卻大幅增加遺傳疾病風險。

該研究診斷圖坦卡門患有凱勒氏病第二型（Köhler disease II），一種罕見的兒童足部骨骼疾病，導致血液流動受阻與組織壞死。對其遺骸的電腦斷層掃描（CT scans）也證實他左腳有骨壞死，其陵墓中發現的多根拐杖，更佐證他可能行動不便。

因此，研究團隊推斷，骨壞死造成的行動障礙，加上瘧疾感染的雙重打擊，最可能是導致這位年僅18歲、僅統治埃及九年的法老殞命的主因。研究報告寫道：「在他墓中發現的拐杖和來世藥房，支持了圖坦卡門承受行走障礙和瘧疾的推論。」

除了死因，其父母身分也是爭論焦點。普遍認為其父為以推行一神信仰聞名的法老阿肯那頓（Akhenaten），遺骸可能位於帝王谷KV55墓穴。母親身分則更具爭議，可能是阿肯那頓的正妻娜芙蒂蒂（Nefertiti）、姊妹妻子基亞（Kiya），或是在KV35墓穴發現、被稱為「年輕女士」（Younger Lady）的木乃伊。2010年的DNA分析暗示，「年輕女士」不僅是圖坦卡門的母親，也是阿肯那頓的親姊妹。

不過，此「兄妹說」近年受到挑戰。法國埃及學家加博爾德（Marc Gabolde）2022年提出，圖坦卡門的父母阿肯那頓與娜芙蒂蒂，更可能是表親。他解釋，連續三代的近親（表親）聯姻，其後代DNA的相似度，足以看起來像兄妹。然而，當年主導DNA研究的埃及前文物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）則駁斥此說法，堅持其團隊的DNA分析結果。圖坦卡門的確切死因與身世，顯然仍有待更多證據釐清。

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