詹皇變芭比！詹姆斯成第一位運動員原型的肯尼娃娃

NBA傳奇球星詹姆斯將成為芭比旗下首位以運動員為原型的肯尼娃娃（圖翻攝自X/@PopBase，本報合成）

2025/04/10 10:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名玩具品牌美泰兒（Mattel）宣布，NBA傳奇球星詹姆斯（LeBron James）將成為芭比（Barbie）旗下首位以運動員為原型的肯尼娃娃，標誌著「肯尼大使」（Kenbassadors）系列的重要擴展，亦象徵芭比品牌向多元與文化影響力邁出新一步。

綜合外媒報導，該款詹姆斯特別版肯尼娃娃將於4月14日正式發售，售價75美元（約新台幣2461元）。作為這項合作的一部分，美泰兒也將向詹姆斯家庭基金會（LeBron James Family Foundation）捐款，並承諾於限定期間內，每售出一個娃娃，即向孩童捐贈一本詹姆斯所創作的繪本《I Am More Than》。

請繼續往下閱讀...

美泰兒芭比娃娃和玩偶全球主管伯格（Krista Berger）表示，此次合作不僅展現品牌創新精神，也突顯詹姆斯作為文化偶像與青年榜樣的重要地位。她說：「我們很高興能以全新方式呈現肯尼，藉此讚揚詹姆斯作為榜樣的地位、他的偶像身份以及對文化的持久影響。」

詹姆斯則表示，這次能成為肯尼娃娃原型，是一種榮譽。他說：「年輕時，我很幸運有榜樣激勵我，展示透過努力和奉獻能實現的目標。如今，我明白青少年擁有正向榜樣的重要性，因此與芭比合作對我而言意義重大。」

這款肯尼娃娃在外型設計上也別具巧思，比標準版娃娃高出一英寸，身穿藍色大學風格夾克，夾克上印有象徵詹姆斯職業成就的徽章，包括其出生地俄亥俄州的標誌與代表性的23號球衣號碼。內搭T恤則印有詹姆斯基金會的標語「We are Family」，全身配件齊全，包括Nike「I Promise」手環、耐克運動鞋、Beats耳機、太陽眼鏡、腰包與手錶。

部分限量娃娃將於4月12日於洛杉磯知名球鞋潮流店UNDEFEATED店內販售，詹姆斯當天上午11點（太平洋時間）也將親自到場，為部分娃娃進行簽名。網路販售則將於4月14日中午12:01啟動。

2026年將迎來肯尼誕生65週年，美泰兒此次推出詹姆斯款娃娃，被視為品牌開拓多元市場與文化代表性的關鍵策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法