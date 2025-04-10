不爽洗澡太久！川普簽署行政命令：「讓美國的淋浴再次偉大」

美國總統川普週三簽署行政命令，撤銷歐巴馬、拜登時期對淋浴器水壓的限制，宣稱要「結束對水壓的戰爭」，並兌現他「讓美國的淋浴再次偉大」的承諾。（路透）

2025/04/10 10:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三簽署行政命令，撤銷歐巴馬、拜登時期對淋浴器水壓的限制，宣稱要「結束對水壓的戰爭」，並兌現他「讓美國的淋浴再次偉大」的承諾。

綜合外媒報導，這道命令明確指示能源部廢除過去規定，即每個淋浴噴頭的最大水流量不得超過每分鐘2.5加侖（約9.5公升）的節能標準。除了淋浴器，此項命令也涵蓋馬桶、洗碗機等家庭用水電器，目的在鬆綁聯邦政府對水電產品的限制，讓消費者擁有更多自由選擇。白宮在聲明中強調，此類過度管制「扼殺美國經濟、鞏固官僚體制，並侵蝕個人自由」，並批評歐巴馬與拜登政府奉行的是「激進的綠色議程」，將一些多噴頭淋浴器視為「非法」，嚴重干擾民眾的日常生活。

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川普在簽署儀式上直言：「按照現行規定，我必須站在淋浴下15分鐘才能把自己弄濕，這太荒謬了。我們要開放它，讓人民能夠真正生活。」他同時嘲諷聯邦對「淋浴噴頭」一詞的複雜定義，指示能源部長萊特（Chris Light）立即廢除相關規範，強調應回歸常識與簡單定義，例如《牛津英語詞典》中的詮釋。白宮也指出，並無證據顯示市場存在失靈問題，政府無需介入此類選擇，美國人為自己的水費買單，就應該能決定用什麼樣的水壓來洗澡。

其實川普在首任總統任期內，即曾放寬節能燈泡標準，理由是保護消費者選擇權。當時他也為效率較低的家電創造政策漏洞，雖然後來被拜登政府重新收緊，如今他再度出手，誓言「恢復淋浴自由」，並稱此舉將「恢復聯邦法規中的理智」。然而，節能政策倡議者對此持保留態度。家電標準意識計畫執行主任德拉斯基（Andrew deLaski）就曾批評川普對水壓的焦慮「有些過時」，質疑其政策方向是否符合當代能源與環保趨勢。

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