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    青年失業率高漲！中國教育部鼓吹大學應屆畢業生參軍

    中國教育部近月印發通知，要求境內各高校加強徵兵宣傳進入校園。（美聯社資料照）

    中國教育部近月印發通知，要求境內各高校加強徵兵宣傳進入校園。（美聯社資料照）

    2025/04/10 11:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國青年失業率居高不下，中國教育部近月印發通知，要求境內各高校（大專院校）加強徵兵宣傳，「進一步激發高校學生參軍報國熱情，鼓勵引導高校學生特別是應屆畢業生積極參軍入伍」，引發關注。

    綜合中媒報導，中國教育部官方網站本月9日證實，該部辦公廳早在2月24日便發出通知，稱「高校學生是建設世界一流軍隊的重要人才資源」，要求將徵兵宣傳視作「服務國防和軍隊現代化建設的基礎工程」。

    通知要求在校園主要幹道、食堂、宿舍設置徵兵宣傳專欄，並透過播放徵兵宣傳片、懸掛標語、張貼海報、發放手冊等方式，「在新生軍訓、校園招聘、畢業典禮等活動中嵌入徵兵宣傳內容，實現精準動員」。

    通知也稱，重點針對應屆畢業生進行宣傳，強調應徵入伍教育補助、退役後升學復學、就業服務，以及在軍隊選取士官、晉升、職業發展等激勵政策。

    通知提到，全國各地高校務必結合1年2次徵兵時間安排，積極配合屬地兵役機關宣傳動員，「暢通入伍綠色通道」，在8月底以前完成應屆畢業生「預定兵」工作，鼓勵高校應屆畢業生參軍入伍。

    中國青年失業率持續飆升，今年應屆高校畢業生人數再創新高，達1222萬人。中國國務院副總理丁薛祥本月稍早表示，高校畢業生等青年族群就業問題非常重要，必須「確保青年就業水平總體平穩」。

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