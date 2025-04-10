狠加中國關稅！川普稱願見習近平：他是我朋友......

川普9日表示，願意與中國國家主席習近平會面，還說「他是我的朋友，我喜歡他」，引發熱議。（法新社）

2025/04/10 07:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨宣布，自週四（10日）起對美國商品徵收84%的關稅，激怒美國總統川普，火速宣布對中國的關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅90天。美中貿易戰升高之際，川普9日接受媒體訪問時表示，願意與中國國家主席習近平會面，還說「他是我的朋友，我喜歡他」，引發熱議。

綜合外媒報導，川普為報復中國對美國對等關稅採取報復措施，昨天決定對中國進口產品再課50%關稅，累計稅率達104%。他隨後又宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判，且未採取報復，他已授權加徵關稅措施暫停90天，立即生效，在此期間僅實施10%的對等關稅，不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

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在美中兩國貿易緊張局勢升級的情況下，川普週四下午被媒體問到，是否考慮與中國領導人交談或會面，他表示，願意與中國國家主席習近平會面。川普說：「當然，我會和他見面。」「他是我的朋友，我喜歡他。」他也說，相信中國希望達成協議。

川普當時在簽署數項行政命令，他表示，日本、南韓及其他國家的官員都表達想要談判，「實際上，每個人都想達成協議，我們想做對國家有利的事，也想做對世界有利的事。」

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