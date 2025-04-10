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    首頁　>　國際

    澤倫斯基：至少有155名中國公民為俄軍作戰

    2025/04/10 02:03

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，烏國情報機構握有情資，約有155名中國公民正為俄羅斯軍隊作戰，對抗烏克蘭。

    路透社報導，澤倫斯基在烏克蘭首都基輔告訴記者，俄羅斯正透過社群媒體招募中國公民，中國官員對此知情。他還說，烏克蘭正試圖評估，這些新兵是否受到北京當局的指示。

    澤倫斯基昨天在社群媒體上表示，烏軍俘虜了2名為俄軍作戰的中國公民，他已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。

    澤倫斯基昨天也指出，此事發生在烏克蘭領土頓內茨克州（Donetsk Oblast），已在他們身上發現身分證件、銀行卡片和個人資料。

    北韓去年經證實派兵前往支援俄軍，曾引發國際關注。西方官員今年初曾告訴英國廣播公司（BBC），在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）作戰的北韓軍人中，僅僅3個月已有近40%的人員傷亡，約有1000人已戰死。

    南韓軍方上月表示，北韓今年向俄羅斯增派3000名軍人，並繼續提供飛彈、火砲和彈藥協助莫斯科攻擊烏克蘭。

    中國外交部發言人林劍今天說，中方正向烏方核實有關情況，至於有許多中國公民協助俄羅斯參戰的說法「毫無根據」。1140410

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