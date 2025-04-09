熊出沒！日本長野3人在家遇襲 黑熊滯留空屋與警消對峙
長野縣飯山市警消表示，在今（9）日下午接獲3名老人在遭到野熊攻擊的通報，其中2名男性受到重傷，女性則受輕傷，3人皆已被送往醫院。（圖擷取自「NBS長野放送ニュース」YouTube）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕隨著春季到來，日本各地山區與近郊陸續傳出結束冬眠的熊隻出沒情報。長野縣飯山市警消表示，在今（9）日下午接獲3名老人在遭到野熊攻擊的通報，其中2名男性受到重傷，女性則受輕傷，3人皆已被送往醫院；至於攻擊民眾的熊隻目前滯留一間空屋，警消與狩獵協會正在持續監視中。
綜合日媒報導，這起事件發生在日本時間下午4點左右（台灣時間下午3點），飯山市常磐區的居民向警消通報，有3人遭到一隻成年的亞洲黑熊攻擊。警消獲報趕往現場救援，其中90歲與60歲的男性臉部受到重傷，已呼叫醫療直升機將2人送長野市的大醫院急救；60歲女性則為臀部受到輕傷，被送往飯山市救治。
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警消指出，事發地店位於JR飯山線東北方約5公里的一處住宅區，當時熊突然闖進3人所在的房子內，並朝他們進行攻擊。令據飯山市政府透露，目前這隻熊待在一間無人的空房內，當地警消與狩獵協會正進行持續監視，同時呼籲當地居民保持警覺，切勿靠近。
【意識あり】クマに襲われたか、60代と90代の男女3人を病院へ搬送 長野・飯山市https://t.co/W7gfY35QSW— ライブドアニュース （@livedoornews） April 9, 2025
3人は、病院に搬送された際はいずれも意識があったという。クマは1頭で、成獣とみられている。現場の近くにはスーパーがあり、市や警察は周辺の住民に警戒を呼びかけている。 pic.twitter.com/8J48RTAvrl
【現場の状況】『ドクターヘリ出動してる』#注意喚起 長野県飯山市常盤のスーパー「A・コープみゆき店」近くで男女3人がクマに襲われ怪我 周辺住民に注意喚起4月9日 #長野 #飯山 #熊 #クマ : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/6pecpDFEb9 #NHK #飯山市 パトカー 猟友会駆除動物保護場所 pic.twitter.com/9QTILkEaRM— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） April 9, 2025
【飯山市でクマに襲われ3人けが】— ＮＨＫ長野放送局???? （@nhk_nagano） April 9, 2025
長野県の岳北消防本部によりますと９日午後４時すぎ、飯山市内で９０代と６０代の男性、それに６０代の女性の合わせて３人がクマに襲われけがをしたということです。
⬇️詳しくはｺﾁﾗ ⬇️ https://t.co/mwtchCiP4S#jonk_video pic.twitter.com/UHX9zCJTw4
攻擊人的熊隻目前滯留一間空屋，警消與狩獵協會正在持續監視中。。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）