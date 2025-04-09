為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    熊出沒！日本長野3人在家遇襲 黑熊滯留空屋與警消對峙

    長野縣飯山市警消表示，在今（9）日下午接獲3名老人在遭到野熊攻擊的通報，其中2名男性受到重傷，女性則受輕傷，3人皆已被送往醫院。（圖擷取自「NBS長野放送ニュース」YouTube）

    長野縣飯山市警消表示，在今（9）日下午接獲3名老人在遭到野熊攻擊的通報，其中2名男性受到重傷，女性則受輕傷，3人皆已被送往醫院。（圖擷取自「NBS長野放送ニュース」YouTube）

    2025/04/09 21:23

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著春季到來，日本各地山區與近郊陸續傳出結束冬眠的熊隻出沒情報。長野縣飯山市警消表示，在今（9）日下午接獲3名老人在遭到野熊攻擊的通報，其中2名男性受到重傷，女性則受輕傷，3人皆已被送往醫院；至於攻擊民眾的熊隻目前滯留一間空屋，警消與狩獵協會正在持續監視中。

    綜合日媒報導，這起事件發生在日本時間下午4點左右（台灣時間下午3點），飯山市常磐區的居民向警消通報，有3人遭到一隻成年的亞洲黑熊攻擊。警消獲報趕往現場救援，其中90歲與60歲的男性臉部受到重傷，已呼叫醫療直升機將2人送長野市的大醫院急救；60歲女性則為臀部受到輕傷，被送往飯山市救治。

    警消指出，事發地店位於JR飯山線東北方約5公里的一處住宅區，當時熊突然闖進3人所在的房子內，並朝他們進行攻擊。令據飯山市政府透露，目前這隻熊待在一間無人的空房內，當地警消與狩獵協會正進行持續監視，同時呼籲當地居民保持警覺，切勿靠近。

    攻擊人的熊隻目前滯留一間空屋，警消與狩獵協會正在持續監視中。。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

    攻擊人的熊隻目前滯留一間空屋，警消與狩獵協會正在持續監視中。。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播