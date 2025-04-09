熊出沒！日本長野3人在家遇襲 黑熊滯留空屋與警消對峙

長野縣飯山市警消表示，在今（9）日下午接獲3名老人在遭到野熊攻擊的通報，其中2名男性受到重傷，女性則受輕傷，3人皆已被送往醫院。（圖擷取自「NBS長野放送ニュース」YouTube）

2025/04/09 21:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著春季到來，日本各地山區與近郊陸續傳出結束冬眠的熊隻出沒情報。長野縣飯山市警消表示，在今（9）日下午接獲3名老人在遭到野熊攻擊的通報，其中2名男性受到重傷，女性則受輕傷，3人皆已被送往醫院；至於攻擊民眾的熊隻目前滯留一間空屋，警消與狩獵協會正在持續監視中。

綜合日媒報導，這起事件發生在日本時間下午4點左右（台灣時間下午3點），飯山市常磐區的居民向警消通報，有3人遭到一隻成年的亞洲黑熊攻擊。警消獲報趕往現場救援，其中90歲與60歲的男性臉部受到重傷，已呼叫醫療直升機將2人送長野市的大醫院急救；60歲女性則為臀部受到輕傷，被送往飯山市救治。

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警消指出，事發地店位於JR飯山線東北方約5公里的一處住宅區，當時熊突然闖進3人所在的房子內，並朝他們進行攻擊。令據飯山市政府透露，目前這隻熊待在一間無人的空房內，當地警消與狩獵協會正進行持續監視，同時呼籲當地居民保持警覺，切勿靠近。

攻擊人的熊隻目前滯留一間空屋，警消與狩獵協會正在持續監視中。。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

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