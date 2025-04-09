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    對美課徵84％報復關稅 貝森特：拒絕談判是中國的損失

    中國宣布對美國課徵84%報復性關稅，美國財政部長貝森特回應，感到很遺憾。（彭博）

    中國宣布對美國課徵84%報復性關稅，美國財政部長貝森特回應，感到很遺憾。（彭博）

    2025/04/09 21:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今（9日）宣布對美國商品課徵84%報復性關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對此回應，他對中國拒絕坐上談判桌的態度感到遺憾，因為這種做法是中國的損失。

    中國今日再次回應美國總統川普的關稅政策，將美國進口關稅提高到84%。《路透》報導，貝森特在接受福斯財經網（Fox Business Network）採訪時直言：「中國實際上不想前來談判，我認為這很遺憾，因為他們是國際貿易體系中最糟糕的違法者。」

    貝森特還提到，美國盟國在與美國官員會談時，都希望討論對中國的貿易政策再平衡（rebalance），「這是巨大的勝利。美國試圖提振製造業達到再平衡，中國需要更多的消費，達到再平衡。」

    貝森特也警告北京，切勿將貶值人民幣作為應對關稅的手段，「如果中國開始貨幣貶值，就形同對世界其他地區收稅，那所有人就會拉高關稅來應對貶值。所以我敦促他們別那樣做，應該要坐上談判桌。」

    貝森特補充說，美方不排除在美國證券市場中，將中國股票下市的可能性，目前一切皆有可能。

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