憂國安風險 愛沙尼亞修憲限縮俄裔地方選舉權

愛沙尼亞總統卡里斯（右）2024年1月於首都塔林，會晤來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（法新社）

2025/04/09 19:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）週三簽署了一項憲法修正案，正式禁止非歐盟公民參與該國地方層級選舉。此舉主要衝擊境內龐大的俄羅斯裔少數族群，反映自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，這個波羅的海國家日益加劇的安全憂慮。

《法新社》報導，愛沙尼亞國會議員已於今年3月26日壓倒性通過此項修正案。總統辦公室發布聲明解釋，這項針對「第三國國民」（non-EU citizens / third-country nationals）的投票權限制，是為了「保護愛沙尼亞社會的團結」。然而，聲明中也特別安撫受影響的群體，呼籲他們不要認為自己已被社會排除在外，或相信國家「僅將他們視為安全風險」。

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這項新措施預計將影響約八萬名居住在愛沙尼亞的俄羅斯公民。根據愛沙尼亞先前的憲法規定，擁有該國永久居留權的外籍人士，有權在地方選舉中投票，但無權參與國會大選。

愛沙尼亞曾是蘇聯加盟共和國，於1991年恢復獨立。獨立之初，其境內約有三分之一人口為俄語使用者，許多家庭是蘇聯時期從其他加盟共和國遷徙而來。由於缺乏與愛沙尼亞的歷史家族聯繫，這些俄語居民大多未能自動獲得公民身分。後續申請公民身分者，則必須通過愛沙尼亞語的語言能力測驗。

長期以來，莫斯科與波羅的海三國首都——塔林（Tallinn）、里加（Riga）及維爾紐斯（Vilnius）——的關係持續惡化，尤其在俄羅斯與西方國家緊張加劇後更為明顯。

愛沙尼亞與同為波羅的海國家的拉脫維亞境內，均有大量俄語少數族裔，他們與國家政府之間時有齟齬。這引發了擔憂，認為莫斯科可能利用這些內部矛盾，來破壞這些國家的穩定。

愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛三國均為歐盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員，並且是烏克蘭堅定的支持者。此次修憲限縮俄裔投票權，正是在此區域安全背景下進行。

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