習近平下週訪問大馬 學者：面對川普關稅抱團取暖

馬來西亞首相安華（左）去年11月造訪北京，與中國國家主席習近平（右）握手合影。（歐新社資料照）

2025/04/09 20:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞政府今（9）日宣布，中國國家主席習近平下週造訪大馬，進行為期3天的國是訪問；馬來西亞智庫學者指出，在川普關稅的威脅之下，習近平出訪大馬的舉動好比「抱團取暖」。

《法新社》報導，馬來西亞通訊部長法齊爾（Fahmi Fadzil）指出，習近平將在4月15日至17日期間訪問大馬。

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法齊爾對媒體說：「內閣部長已被知會，這趟訪問不僅是意料之中的，更是政府努力的一部分……，以尋求與包含中國在內的國家建立更好的貿易關係。」

這將會是馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）2022年就任以來，習近平首次造訪馬來西亞，兩位領導人去年11月曾在北京會面。

馬來西亞太平洋研究中心（Pacific Research Center of Malaysia）政治學者胡逸山評論，習近平這趟大馬之行就像是「一群朋友為了對抗惡劣天氣而抱團取暖」。

胡逸山說：「習近平給出的主要訊息是，在這種社會經濟困難的狀況下，中國會與東南亞團結一致。但我們當然想看到這種訊息以更具體的方式呈現，例如中國加大對馬來西亞投資，或是採買更多大馬商品。」

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