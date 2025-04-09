絕命版終極殺陣？看導航闖未完工高架橋 轎車10米高飛墜畫面曝

印尼東爪哇省駕駛過度信賴Google導航，整輛車衝出未完工高速公路高架橋。（擷取自@jelajah_gresik/Tiktok）

2025/04/09 20:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼東爪哇省日前驚悚事故，一輛BMW轎車駕駛過度信賴Google地圖導航，誤駛入未完工的高架橋，竟從約10公尺高處飛車墜落，驚險畫面宛如動作電影，所幸車內兩人僅受輕傷，奇蹟生還。

綜合外媒報導，印尼61歲男子魯迪．赫魯．科曼多諾（Rudie Heru Komandono）5日晚間開車載47歲女性友人恩當．斯里．瓦希尼（Endang Sri Wahyuni）到朋友住所，途中看Google導航，卻被引導到尚未完工的KLBM高速公路路段。

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警方指出，路段兩側原設有明顯出口可供駕駛離開工地範圍，但科曼多諾疑似過於專注導航，未注意前方施工狀況，甚至駛過混凝土護欄間空隙，繼續前行，最終從橋面直衝而下。

車輛墜落當下，正值路口紅燈剛轉綠，排隊車輛紛紛啟動，才幸運避免更大規模的傷亡。事故現場影片也迅速在社群平台瘋傳，引起網友熱議。

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