為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    絕命版終極殺陣？看導航闖未完工高架橋 轎車10米高飛墜畫面曝

    印尼東爪哇省駕駛過度信賴Google導航，整輛車衝出未完工高速公路高架橋。（擷取自@jelajah_gresik/Tiktok）

    印尼東爪哇省駕駛過度信賴Google導航，整輛車衝出未完工高速公路高架橋。（擷取自@jelajah_gresik/Tiktok）

    2025/04/09 20:16

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼東爪哇省日前驚悚事故，一輛BMW轎車駕駛過度信賴Google地圖導航，誤駛入未完工的高架橋，竟從約10公尺高處飛車墜落，驚險畫面宛如動作電影，所幸車內兩人僅受輕傷，奇蹟生還。

    綜合外媒報導，印尼61歲男子魯迪．赫魯．科曼多諾（Rudie Heru Komandono）5日晚間開車載47歲女性友人恩當．斯里．瓦希尼（Endang Sri Wahyuni）到朋友住所，途中看Google導航，卻被引導到尚未完工的KLBM高速公路路段。

    警方指出，路段兩側原設有明顯出口可供駕駛離開工地範圍，但科曼多諾疑似過於專注導航，未注意前方施工狀況，甚至駛過混凝土護欄間空隙，繼續前行，最終從橋面直衝而下。

    車輛墜落當下，正值路口紅燈剛轉綠，排隊車輛紛紛啟動，才幸運避免更大規模的傷亡。事故現場影片也迅速在社群平台瘋傳，引起網友熱議。

    @jelajah_gresik CCTV insiden tol KLBM Bunder Gresik #sedanterbang #gresik ♬ som original - Julião Drift

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播