裝久了就成真！ 美國女子靠「自我催眠」甩肉18公斤

美國女透過自我催眠成功減重18公斤。（情境照）

2025/04/09 20:34

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密歇根州女子尤里爾（Leaha Ureel）在TikTok上分享她的減重方法，並迅速走紅，觀看次數更突破400萬。尤里爾利用「自我催眠」成功減掉40磅（約18公斤）。她的減重方法其實是基於心理學中的「視覺化練習」，透過不斷假裝自己已經瘦了，來改變大腦的行為模式。

綜合外媒報導，尤里爾的減肥並非立竿見影，而是將研究中提到的健康習慣融入到日常生活中，包括從日常的小細節，到養成習慣，逐漸讓自己融入這些行為。她發現，身體會說服大腦，讓她覺得自己喜歡的嗜好其實是積極的活動。比如，原本不愛打掃的她，透過說服的過程，成功變成了「潔癖」，現在尤里爾每週都會花數小時清理家裡。她幽默地表示「這真的就是假裝直到做出來」，並透露她也在飲食方面做出了極大改變。

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尤里爾的方法引起不少討論，有人質疑這種方法是否有效，但肥胖專家賈西亞韋伯（Meghan Garcia-Webb）醫師認為，這種心理訓練其實是有效的。賈西亞韋伯指出，這種方法利用了「扮演你想成為的那個人」的心理學原則，讓大腦開始相信並接受這個新身份，進而改變行為。她補充道，這種方法就像是一種「身份轉換」，幫助人們達到他們的目標。

賈西亞韋伯解釋，一位減重心理學家曾創造一個「食慾鐘擺」，幫助人們了解身體實際需要多少食物，從而在不節食的情況下減肥。這種方法與尤里爾的自我催眠技巧有相似之處，都是通過心理暗示來改變行為。

然而，賈西亞韋伯也強調，設定目標時應該注意健康，避免不健康的生活習慣，如過度依賴咖啡因或節食。她並建議，減肥的目標應該是成為一個更健康的自己，而不是單純依賴數字上的減重。

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