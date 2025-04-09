馬斯克裁員潮成破口？ 美警告中國情報機構趁虛而入

示威者3月29日聚集在紐約特斯拉（Tesla）門市外，抗議馬斯克主導的政府效率部（DOGE）大幅裁減政府職位。（法新社）

2025/04/09 16:49

〔記者陳成良／綜合報導〕美國國家反情報與安全中心（NCSC）週二發出警訊，指中國情報機構正利用偽裝手法，透過社群及專業人脈網站鎖定並招募美國政府的現任與前任雇員。此警告發布之際，正值科技大亨馬斯克主導新設的政府效率部（DOGE）推行大規模聯邦政府裁員。

《路透》報導，NCSC在一份公告中明確指出：「外國情報實體，特別是來自中國的單位，正透過在社群與專業人脈網站上偽裝成顧問公司、企業獵人頭、智庫及其他機構，鎖定美國政府現任與前任雇員進行吸收。」

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該中心表示，這類利用虛假的線上工作機會或其他途徑進行接觸的手法，已變得越來越精密複雜，專門針對那些尋求新工作機會、具備美國政府工作背景的個人。NCSC特別提醒所有現任及前任聯邦雇員，需對這類接觸提高警覺。公告同時強調，凡是持有安全許可（security clearance）接觸機密資訊的人員，即使在離開聯邦政府職位後，仍有法律義務持續保護國家機密資料，不得洩露。

對於美方的指控，中國外交部發言人林劍在週三的例行記者會上回應表示，他對美方所稱的情況並不知情。林劍進一步反控美國才是在對中國從事間諜活動，批評美方的舉動是「不負責任的作法」，並指控美國「毫不掩飾地在全球範圍內進行情報蒐集活動」。

事實上，這並非首次出現類似的示警或報導。《路透》先前曾經披露，一家運作隱密的中國科技公司所操控的企業網絡，就曾試圖招募近期遭到美國政府解雇的員工。

此次NCSC發布官方警訊，又適逢DOGE主導的聯邦政府人力精簡計畫正在進行中，可能導致大量具備政府經驗與潛在機密接觸權限的人員流入就業市場，使得防範外國情報機構滲透與吸收的議題更顯迫切與敏感。

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