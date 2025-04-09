剛果國家公園爆發「炭疽」疫情 50隻河馬屍體漂浮河面

非洲剛果的維龍加國家公園爆發炭疽疫情，至少50隻河馬屍體漂浮在河面。（路透）

2025/04/09 16:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲剛果民主共和國的維龍加國家公園（Virunga National Park）佔地達79萬公頃，擁有冰川、森林、火山、草原等多樣地形，是全球生物多樣性最豐富的保護區之一。然而，近日卻爆發嚴重動物疫情，官方證實至少50隻河馬因感染染炭疽死亡，屍體沿著南部伊沙沙河（Ishasha River）漂流。

據《路透》報導，維龍加國家公園官方8日表示，約50隻河馬、水牛及其他大型動物因感染炭疽而死亡，屍體多側身或仰面，漂浮在非洲五大湖之一的主要河流「伊沙沙河」沿岸，或是受困於淤泥與河岸植被間。

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目前，疫情源頭與傳播途徑仍在進一步追查。炭疽病是一種致命傳染病，由天然存在於土壤中的細菌引起，當動物吸入或攝入被污染的植物、水源或土壤時，極易感染並迅速死亡。剛果自然保護研究所已呼籲居民避開該區域，並強調飲用水需煮沸後再使用，以防人畜共通感染事件發生。

維龍加公園表示，當地河馬數量曾高達2萬多頭，歷經戰亂與盜獵後，如今僅剩約1200頭，這次疫情造成的損失對保育工作極具打擊。由於當地缺乏重型設備，打撈與掩埋工作進展困難，當地人員只能設法將屍體從水中拖出。

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