內部郵件曝光！ 微軟中國外包公司突裁員2000人

微軟官方表示，有關微軟將停止在中國運營的報導不實。有關微創軟件業務和運營的任何問題應直接向他們咨詢。（路透）

2025/04/09 16:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國多家媒體近日發布一封疑來自上海微創軟件股份有限公司（下簡稱微創軟體）的內部郵件。內容指出，於2025年4月8日停止中國區運營。8日下午微創軟體即傳出大規模裁員，影響近2000人。有中國媒體更報導指出微軟將退出中國市場。不過，微軟對此澄清並未退出中國市場，相關報導不實。

綜合中媒報導，這封內部郵件寫，微創軟體因「地緣政治及國際業務環境的變化」，將自4月8日起停止微軟專案團隊在中國的相關工作。4月8日中媒實地探訪上海市微創總部，辦公大樓內氣氛凝重，員工們忙著打包個人物品，紙箱和文件散落一地。有員工透露，微軟專案組的員工面臨兩種命運，要麼被裁員，要麼被轉職。這名員工透露，此次裁員的原因之一是「資料安全合規要求」。

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有員工表示，早上還在接案，中午系統就不能登入，才知道被裁員；有員工說，公司提供的補償方案為N+1，即工作年限加1個月的工資。

此事曝光後引發外界議論，甚至有報導指出微軟將結束中國業務。不過，微軟官方表示，有關微軟將停止在中國運營的報導不實。有關微創軟件業務和運營的任何問題應直接向他們咨詢。

微創軟體於2002年成立，註冊資本400萬美元，由微軟與上海聯和投資有限公司各出資200萬美元、持股50%。中媒報導指，微創軟體為前微軟中國公司總裁唐駿參與設立的外包公司，和微軟有部分業務合作。微創軟體是微軟在華投資的第一家合資公司。微創軟件總部位於上海，在中國、美國、歐洲和日本等地設有36處交付中心，擁有來自74個國家的1萬多名員工。

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