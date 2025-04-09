籲警克制反成罪證！ 香港知名社工陳虹秀暴動罪重審判囚近4年

香港社工陳虹秀在2019年「反送中」抗爭期間，使用擴音器呼籲警方冷靜和保持克制，被控犯下暴動罪。（法新社）

2025/04/09 15:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港知名社工陳虹秀因2019年「反送中」示威期間的暴動案，9日被區域法院暫委法官鍾明新判處3年9個月監禁。這宗案件先前陳虹秀曾獲判無罪，但經律政司上訴後重審，引發社會對社工前線角色的廣泛討論。

《法新社》報導，48歲的陳虹秀被控於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道交界處，透過擴音器呼籲警方保持冷靜、不要過度使用武力，因而被指控參與暴動。案件2020年首審時，時任法官沈小民以證據不足為由裁定陳無罪。

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律政司不服判決上訴後，高等法院上訴庭於2023年7月裁定原審法官在法律觀點犯錯，撤銷無罪判決並發回重審，被視為香港當局對政治敏感案件採取強硬立場的又一例證。

重審中，陳虹秀堅持不認罪且選擇不作證。鍾明新法官今年3月裁定她罪名成立並將其收押。判詞指出，陳在警方驅散行動中仍留在現場，反覆透過擴音器呼籲警方「不要大追殺」，即使在警方未採取行動時亦然。法官認為若其目的真是緩和氣氛，應對雙方發出呼籲，而非僅針對警方，因此認定她的行為客觀上鼓勵了暴動持續。

宣判時，鍾明新法官強調法院判刑須具備足夠阻嚇效果，但同時考量了陳虹秀承受的重審精神壓力、其社工界貢獻，以及可能導致社工執照被吊銷的後果。根據修訂後的《社會工作者註冊條例》，社工若因危害國家安全等嚴重罪行被定罪，其註冊資格最嚴重可被永久撤銷。

同案另外3名被告黎沛基、鍾嘉能及龔梓舜在重審階段認罪，各被判處2年5個月徒刑。按香港法律，暴動罪最高可判監10年，但區域法院判刑上限為7年。

作為「戰地社工」組織成員，陳虹秀在2019年示威期間常穿梭於衝突前線，監察警方行動並向受驚市民提供情緒支援。她曾參與2004年南亞大海嘯及2008年四川地震的救援工作。

被裁定罪成還押時，陳虹秀僅向親友輕聲交代：「別擔心，你們多保重」。她曾在接受訪問時強調，自己當年在場的唯一動機是希望降低衝突、緩和氣氛，並表示：「我希望每個人都能保持善良、擁有良知，並且勇於維護公義。」

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