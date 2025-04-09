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    噁！上海色狼搭地鐵打手槍 還射在女乘客臀部

    中國一名男子昨日在上海地鐵猥褻女乘客，甚至射精在對方臀部。（本報合成，擷取自微博）

    中國一名男子昨日在上海地鐵猥褻女乘客，甚至射精在對方臀部。（本報合成，擷取自微博）

    2025/04/09 16:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海地鐵近日發生1起惡劣性騷擾事件，1名男子疑似在擁擠的車廂內當眾自慰，並將體液射在女乘客臀部，引發眾怒。儘管男子否認犯行，但整個過程被目擊乘客拍下，最終他在群情激憤下被強行帶下車，交由警方處理。

    綜合中媒報導，昨（8）日下午6時30分左右，上海地鐵1號線列車車廂內相當擁擠，1名41歲姚姓男子行為舉止怪異，引起附近乘客警覺，有人悄悄拿出手機錄影。沒想到竟拍到他拉開褲子拉鍊，將疑似精液的白色液體射在1名女乘客臀部。

    事發後，女乘客情緒崩潰，哭喊道：「你把褲子脫了還射在我身上？」男子則矢口否認，不過目擊者指出他拉開褲子拉鍊手淫，並強調已經錄影存證，當場撥打報警電話並安撫受害女子：「姊妹，我錄了影片，我陪你去。」

    姚男則不斷地伸手想要觸碰受害女子，試圖請求對方原諒，但被對方要求「別碰我！」在場乘客見狀，隨即協助將姚男強行帶下車並交給警方。透過相關影片可見，受害女子下車後仍不斷掩面痛哭，姚男則試圖繼續觸碰對方。

    上海地鐵事後證實事件屬實，並指出涉案男子當場被移交站內公安處理。目前姚姓男子已遭拘留，警方將依法進一步調查處置。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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