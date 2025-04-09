血洗郊區！維吉尼亞別墅社區爆大規模槍擊3死3傷 槍手在逃

斯波特西爾瓦尼亞郡警長辦公室通報，發現6名受害者均在戶外中彈，其中3人當場身亡，3人已送往醫院救治，但傷勢狀況尚未公布。（美聯社）

2025/04/09 14:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州斯波特西爾瓦尼亞郡（Spotsylvania County）一處聯排別墅社區週二下午發生重大槍擊事件，造成至少3人死亡、3人受傷，當局指出，至少一名槍手仍在逃，案件引發當地社區恐慌。

根據斯波特西爾瓦尼亞郡警長辦公室（SCSO）通報，槍擊事件發生於當地時間下午約5點30分。警方接獲報案後趕抵現場，發現6名受害者均在戶外中彈，其中3人當場身亡，3人已送往醫院救治，但傷勢狀況尚未公布。

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警長辦公室少校伊莉莎白·史考特（Elizabeth Scott）在記者會上表示，槍擊可能涉及多名嫌疑人，且「至少有一人仍在逃」。她強調：「我們會在這裡待上一整夜，直到將嫌疑人繩之以法。」

當局已封鎖事發區域，並呼籲民眾避免接近，附近居民則被要求留在室內配合警方調查。警方表示，現場部署了「數十名又數十名警力」，積極搜尋嫌犯並保全犯罪現場，同時請求目擊者提供監視器畫面或任何有助辦案的資訊。至於可能的作案動機，目前尚無明確說法。

案發地點距離華盛頓特區約96.5公里（60英里），位於弗雷德里克斯堡市郊，是一處住宅密集的安靜社區。槍擊事件波及當地學區，弗雷德里克斯堡市公立學校隨即宣布週三將延後兩小時開學，以給予校方與教職員時間準備，協助學生在這段艱難時期獲得支持與安慰。

目前斯波特西爾瓦尼亞郡警長辦公室及地區醫療中心尚未就事件進一步回應，調查仍在持續進行中。

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