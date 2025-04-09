泰離譜了！清邁餐廳創意挑戰「穿欄打折」 挨批歧視胖子

一名男子試圖穿越泰國「清邁早餐世界」的柵欄以獲得折扣。（本報合成，擷取自@amonthego15/IG）

2025/04/09 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國清邁一間人氣餐廳近日因一項促銷活動，在網路掀起軒然大波。該店設置多道寬度不一的柵欄，體型越瘦、能穿過越窄間隙的顧客，就能獲得越高的餐點折扣，最高可享八折優惠。然而這項設計卻被外界質疑是對體型較壯顧客的變相歧視。

英國旅遊部落客阿蒙蒂戈（Amonthego）6日在Instagram分享，他們日前在清邁旅遊時造訪當地知名餐廳「清邁早餐世界」（Chiang Mai Breakfastworld），驚見該店推出的「穿欄折扣」活動。

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顧客只要能穿過設有不同寬度的柵欄，即可分別獲得5%、10%、15%或20%的折扣。若無法通過，則需支付全額，最寬的柵欄上方還掛著「原價，抱歉」（Full price, sorry）的標語。

阿米娜將一段拍攝男子挑戰穿過「15%折扣」柵欄的影片上傳至 Instagram，短短數日即吸引逾800萬人次觀看。影片中，男子在朋友的鼓動下努力擠進狹窄空隙，一旁還有人打趣說「你需要一些奶油」，最終他僅勉強獲得5%折扣，自嘲「總比沒有好」。

該活動在網路上引發兩極反應，有些人笑稱，「如果我付不了全價怎麼辦？」、「我們需要在餐飲、旅行等所有地方都這樣」但也有不少網友批評，這會對體型較大的人造成「歧視」，「在美國，這個地方一定會被起訴的」、「想像一下，你試圖強行獲得一點折扣，卻為了那一點點折扣而傷害自己」、「不會在那裡吃飯。這真是太歧視性了」。

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