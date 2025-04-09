川普罕見表態「對富人加稅沒意見」共和黨內稅改地震醞釀中

消息人士透露，美國總統川普近日在與共和黨參議員會議中，對提高最高收入者稅率表達「開放態度」。（法新社）

2025/04/09 11:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕消息人士透露，美國總統川普（Donald Trump）近日在與共和黨參議員會議中，對提高最高收入者稅率表達「開放態度」。

綜合外媒報導，川普是在與參議院預算委員會共和黨成員以及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）討論政策議程時，對南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提問做出回應。三位知情人士透露，當被問及對調高富人稅的看法時，川普表示「沒有意見」。儘管這並非明確表態支持，但據稱顯示川普對調整頂端稅率「抱持考慮態度」，這與部分白宮盟友近期釋出的政策訊號一致。

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Axios報導也呼應此趨勢。記者卡普托（Marc Caputo）與歐文（Neil Irwin）指出，川普陣營正研究是否上調富人稅率，以換取削減小費稅的方案。一些白宮官員認為，若讓最富有的美國人繳更多稅，將能為其他優先政策騰出財政空間，也有助於降低民主黨對延長2017年減稅法案的攻擊壓力。不過，該計畫仍處初期討論階段，未做最終定案。

目前，美國的最高所得稅率為37%，適用於個人年收入超過60萬9351美元（約新台幣2013萬），或已婚夫妻合計超過73萬1201美元（約新台幣2415萬）的部分。若2017年減稅法案如期於2025年到期，最高稅率將回升至39.6%，且適用門檻也將下調。

根據共和黨試圖延長減稅政策所仰賴的預算協調規則，調高富人稅可能為川普釋出更多財政空間，以推動其民粹承諾，例如取消小費稅。一名白宮官員坦言：「如果我們為了延長富人減稅而犧牲窮人的醫療補助，我們就會他X的完蛋。」

儘管共和黨高層當前仍傾向避免任何加稅行動，但也未完全排除這一選項。眾議院議長強生（Mike Johnson）強調，共和黨「致力於全面減稅」，而參議院黨鞭巴拉索（John Barrasso）則表示：「我們的重點是阻止四兆美元的加稅行動。」

不過黨內部分聲音開始對「富人加稅」表態支持。馬里蘭州共和黨眾議員哈里斯（Andy Harris）近期表示：「若將最高稅率略為上調，或針對年收逾百萬美元者設立更高級距，我會支持。」

對於此事，美國白宮至今尚未發表正式回應。

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