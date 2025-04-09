各國排隊想和川普談判？《Politico》爆：白宮根本沒在談

美國總統川普日前宣布「對等關稅」，嚴重影響全球經濟。（路透）

2025/04/09 12:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布「對等關稅」，嚴重影響全球經濟，各國盼望能和川普政府談判。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前就表示，已經有將近70國希望與美國展開談判。但外媒披露，許多國家的談判電話都還在等待回應，他們甚至不清楚美國是否願意與自家的官員會面。更有外交官直言：「他們根本沒有進行談判。」

美媒《Politico》今日報導稱「許多希望談判的外國政府仍在電話旁等待」。報導指出，一位菲律賓官員仍在等待美國對其會面請求的回應；另一名未透露國家的外交官稱，他們的政府聯絡了川普各級助手，但要麼沒人回應，要麼就只傾聽而不做出任何行動。

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菲律賓官員指出，他不確定美國是否願意和他們的官員會面，「我們之中許多人已經寫信給他們要求會面」。該官員還提到多個東南亞國家代表，表示：「大家都在等待答覆」。

還有另外一名他國外交官表示，川普的高級官員「都沒有談判的權利」；而低階官員不但沒太多的實質權力，甚至也不了解政府計畫。該外交官還說，越南和以色列都提出了取消關稅做法，但沒有回到任何回報。官員說，即使這樣做，「除了一條友好的推文外，你甚麼都得不到」。

另有外交官表示，他的政府已經接觸川普政府的官員，但直言「我們仍然認為，實際進行談判更有意義，但問題是『他們根本沒有進行談判』」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（7日）傍晚接受美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時透露，已有近70個國家已與川普政府聯繫，希望能就最新關稅政策展開談判。他透露，川普將親自參與這些談判，而日本預期會在談判中獲得「優先談判權」，原因是「他們動作非常迅速」。

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