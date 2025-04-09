美防長訪巴拿馬稱從中國「奪回運河」 中使館跳腳：歪曲污衊

美國國防部長赫格塞斯8日於巴拿馬西部的羅德曼港（Port of Rodman）發表演說，重申美巴將加強合作，反制中國對巴拿馬運河的影響。（美聯社）

2025/04/09 11:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週二訪問巴拿馬時強硬表態，宣示美國將與巴拿馬合作，從「中國影響力」手中「奪回」對巴拿馬運河的控制。對此，中國駐巴拿馬使館發表嚴正聲明，痛批美國不顧事實抹黑中國，到處挑撥離間，並要美國停止對中國的歪曲污衊。

福斯新聞網（Fox News）報導，赫格塞斯在巴拿馬舉行的一場記者會上強調：「美利堅合眾國不容許共產中國或任何其他國家威脅運河的運作或完整性。」他指出，為此目標，美國與巴拿馬近幾週在強化國防安全合作方面取得數十年來未有的進展。他更直接宣告：「我們將一同從中國的影響力下『奪回』巴拿馬運河。」

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綜合中媒報導，中國駐巴拿馬大使館對此發表聲明表示，中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道。中方有關立場已在兩國元首互訪的正式文件中寫明。美方口口聲聲說中國干預運河，但歷史上運河唯一一次被切斷恰恰就是因為美國入侵。誰在維護運河的中立和繁榮，誰在不斷叫囂「收回」運河，誰才是運河真正的威脅，公道自在人心。

聲明指出，中巴於2017年11月簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄，得益於該文件，中巴合作有了更強有力的政策保障、實質投入和民意支持，兩國在貿易投資、基礎設施建設、金融、援助等領域合作加速發展，取得豐碩成果，為巴國家和人民帶來了實實在在的好處。美方罔顧事實炒作「中國威脅論」，試圖破壞中巴合作，完全是出於其自身地緣政治目的，暴露出其霸權嘴臉。

聲明最後表示，是誰在大搞脅迫和掠奪，大家都看得清清楚楚。美巴關係不應是排他性的，同中國發展關係是巴拿馬作為主權國家的選擇，是巴人民的選擇，美國無權干涉。我們奉勸美方好好反思自身對包括巴拿馬在內的拉美和加勒比發展中國家的霸道霸凌和巧取豪奪，停止對中國的歪曲污衊。與其不顧事實抹黑中國，到處挑撥離間，不如把精力集中在如何更好造福當地。

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