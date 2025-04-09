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    影迷暴動！環球影城宣布進軍英國 打造歐洲首座超級樂園

    英國首相施凱爾（右）與康卡斯特總裁卡瓦納（左）達成協議，將在英國貝德福郡建造歐洲首座環球主題樂園。（路透）

    英國首相施凱爾（右）與康卡斯特總裁卡瓦納（左）達成協議，將在英國貝德福郡建造歐洲首座環球主題樂園。（路透）

    2025/04/09 09:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府與環球影業近日達成協議，將在英國貝德福郡建造歐洲首座環球主題樂園。這項多達10億英鎊（約新台幣423億）的投資預計為英國經濟帶來500億英鎊（約新台幣2.1兆）效益，並創造約2萬8000個就業機會。

    綜合外媒報導，新樂園將落腳於貝德福郡前肯普斯頓哈德威克磚廠舊址，佔地496英畝（約192公頃），建成後預計成為歐洲最大、最先進的主題樂園之一。園區將設有主題樂園本體、多座娛樂場所、一家擁有500間客房的飯店，以及完善的零售與餐飲設施，遊客可體驗《小小兵》、《大白鯊》、《侏羅紀公園》等多部環球影業經典電影打造的遊樂設施。

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這是「行動中的變革計畫」，將地方與國家發展緊密結合，為英國人民創造實質機會，強化國家經濟的競爭力與韌性。財政大臣里維斯（Rachel Reeves）則強調，此投資案象徵國際企業對英國營商環境的高度信任，將為英國帶來可觀的稅收與就業。

    環球影城目的地及體驗公司董事長兼CEO馬克（Mark Woodbury）表示：「將世界級的主題樂園和度假村帶到英國是一個絕佳的機會，也是環球影業將其品牌和體驗推向全球新市場策略的一部分。」

    據悉，該樂園開幕第一年預計將吸引850萬遊客，有望成為英國最大的觀光景點。為確保園區交通便利，政府將對周邊基礎設施進行重大投資。建設期間，該項目預計將創造近2萬個就業機會，樂園營運後則將提供額外8000個工作崗位。環球影業也承諾將與當地大學院校合作，提供就業機會。

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