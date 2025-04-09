撒哈拉7千年木乃伊 揭示未知人類古老譜系

研究指出，這些木乃伊與最早離開非洲的現代人族群有關。（圖：羅馬大學撒哈拉考古任務團）

2025/04/09 09:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕透過分析撒哈拉沙漠7000年前的木乃伊，科學家發現一個前所未知、長期與世隔絕的古人類譜系。這項發表於頂尖期刊《自然》（Nature） 的研究，揭示了當「綠色撒哈拉」時期一個獨特人群的歷史，並證實他們可能與最早離開非洲的現代人有關。

科學網站《IFLScience》報導，今日酷熱的撒哈拉沙漠，在約1萬1千至5千年前的「非洲濕潤期」曾是水草豐美的「綠色撒哈拉」。考古證據顯示當時居民在此漁獵畜牧。然而，畜牧技術是伴隨外來移民傳入，抑或僅是文化傳播，此前因缺乏基因證據而存疑。

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研究團隊定序了利比亞塔卡科里（Takarkori）石穴發現的兩具女性木乃伊基因體，並與古今非洲、西南亞及歐洲的基因組比對。結果顯示，塔卡科里木乃伊與更早（約1萬5千年前）的摩洛哥塔弗拉特（Taforalt）洞穴狩獵採集者基因相近，兩者均無撒哈拉以南非洲人血緣，顯示他們源自一個長期孤立於北非的古老族群，未與非洲大陸其他人群混合。

進一步比對捷克茲拉蒂庫恩（Zlatý kůň）約5萬年前、代表最早離開非洲的現代人之一的基因組，發現塔卡科里木乃伊與其關聯性，竟比跟撒哈拉以南非洲人更高。更關鍵的是，她們體內僅含少量尼安德塔人（Neanderthal） DNA，遠低於後來遷徙至歐亞大陸、與尼安德塔人有更多混血的人群，再次印證了此北非譜系歷經數萬年與外界隔絕的狀態。

這項發現挑戰了北非人口史的既有假設。研究者推斷，畜牧業傳入綠色撒哈拉，更可能是透過文化交流與貿易網絡，而非大規模移民所致。即使在綠意盎然的時期，撒哈拉地區可能仍存在限制人群基因流動的「生態屏障」。儘管這個古老譜系現已不再以純粹形式存在，但其獨特的遺傳印記，仍可在現代北非族群的基因中追溯。

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