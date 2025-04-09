美日韓外長重申「無核化」 金與正痛斥「不可能實現的妄想」

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正痛斥美日韓外長呼籲「無核化」是「最嚴重的敵對行為」。（美聯社資料照）

2025/04/09 09:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，美日韓外長呼籲北韓「無核化」，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正8日談及此事，強烈譴責是「最嚴重的敵對行為」，是「不可實現的妄想」。

據《韓聯社》報導，這是自上月3日美軍航空母艦訪問南韓釜山以來，北韓領導人金正恩的胞妹金與正時隔逾1個月再次發表談話。

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金與正表示，北韓無核化不過是「不可實現的妄想」而已，北韓的擁核國地位是考慮外部敵對威脅、當前和未來全球安全局勢變化後，做出必然選擇所帶來的結果，地位絕不因任何人否認而動搖。

金與正譴責稱，要求北韓棄核、企圖復辟無核化概念，等同否認北韓主權、強迫北韓放棄憲法和制度，是最嚴重的敵對行為，若美國及其追隨勢力執著於已過時的無核化，只會為北韓增強自衛性核能力提供正當性和名義。

美日韓外長本月3日在布魯塞爾出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議，於場邊舉行會談並發表聯合聲明，其中包含北韓無核化等相關內容。

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