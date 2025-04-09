美媒：打擊墨西哥販毒集團 川普政府考慮派無人機轟炸

美國總統川普政府考慮對墨西哥販毒集團發動無人機攻擊，圖為墨西哥國民警衛隊成員在墨西哥和美國主要圍欄附近巡邏的畫面。（路透）

2025/04/09 00:10

〔中央社〕根據6位現任及前任美國軍方、執法和情報官員，美國總統川普政府正在考慮對墨西哥販毒集團發動無人機攻擊，作為其致力打擊跨越南方邊界販運毒品的犯罪幫派的雄心計畫一環。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據這些知情的消息人士透露，在白宮、國防部及情報官員間進行的討論仍處初步階段，包含可能在墨西哥政府合作下，對販毒集團首領及其在墨西哥的後勤網絡發動無人機攻擊。

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然而，川普（Donald Trump）政府既未拍板定案，也尚未就反擊販毒集團與墨西哥達成最終協議。這些消息人士指出，在未獲墨方同意下單方面採取秘密行動，美方並不排除這個選項，且可能是華府訴諸的最後手段之一。目前並不清楚，美國官員是否已向墨國政府提出動用無人機執行襲擊的可能性。

這不是墨西哥和美國首次聯手，但川普政府正在考慮採取的行動，無論是參與的美國人員數量，或者使用美國無人飛行器轟炸販毒集團成員與資產一事，可能都堪稱前所未見。

川普政府官員及被提名擔任政府職位的人一再在公開聲明中拒絕排除無人機襲擊方案。

這6名消息人士表示，美國軍方及中央情報局（CIA）已大幅增加墨西哥上空的偵察飛行，在可能對販毒集團發動大規模掃蕩前先蒐集情報，而宮已將這些販毒集團列為國家安全威脅。墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）曾說，墨方已批准這些偵察飛機的行動。

其中一位知悉川普政府計畫的前官員指出，這些偵察飛行的目的是為了建立一份攻擊目標清單。消息人士表示，這份清單很有可能包含販毒集團的成員、交通工具、倉庫及幫派網絡的其他部分。

美國白宮國家安全會議（NSC）、墨西哥總統辦公室及外交部皆未回應置評請求。

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