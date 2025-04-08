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    煉獄！多明尼加夜店坍塌至少15死 歌手一度受困

    多明尼加首都聖多明哥Jet Set夜店週二凌晨發生屋頂坍塌事故，造成嚴重傷亡。（圖取自多明尼加國家警察隊專頁）

    多明尼加首都聖多明哥Jet Set夜店週二凌晨發生屋頂坍塌事故，造成嚴重傷亡。（圖取自多明尼加國家警察隊專頁）

    2025/04/08 20:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕加勒比海國家多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）一家知名夜店，週二（8日）凌晨發生屋頂坍塌事故。根據《法新社》報導，這起事件至少已造成15人死亡，數十人受傷，搜救行動仍在瓦礫堆中緊急進行。

    事發地點為聖多明哥國家特區（National District）著名的Jet Set夜店。據當地媒體報導，意外發生時，廣受歡迎的歌手佩雷斯（Rubby Perez）正在台上表演，他也一度受困於瓦礫之中。屋頂坍塌的具體原因目前尚不清楚。

    多明尼加緊急行動中心（COE）主任門德斯（Juan Manuel Mendez）向媒體證實，截至目前不幸已有15人罹難，但強調搜救團隊仍抱持希望能找到更多生還者。他提到，救護車已執行了101趟轉送任務至不同醫院，但實際送醫人數可能更高，因為一輛救護車可能同時運送多人。超過370名搜救人員正在現場搜尋，門德斯表示，仍有人受困瓦礫下呼救，「只要還有一絲生命希望，所有單位將持續努力救援」。

    歌手佩雷斯的經紀人埃雷拉（Evelio Herrera）稍後在社群媒體上發文表示，佩雷斯已被尋獲，情況穩定，並呼籲大眾「持續祈禱能有更多人活著被找到」。

    當地媒體發布的照片顯示，夜店屋頂碎裂散落，水泥牆面倒塌，現場一片狼藉。聖多明哥市長加里戈（Carolina Mejía de Garrigó）在社群平台X上表達哀悼，稱這是一起「可怕的悲劇」，並表示市府的國家災害應變委員會已經啟動。

    多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）也在X平台上表示，政府從事發第一時間起就「分分秒秒追蹤案情」，所有救援機構已提供必要協助並不懈努力。他向受影響的家庭表達慰問。據悉，Jet Set夜店通常每週一晚都會舉辦演唱會或派對，但事發當時確切在場人數，當局尚未公布。

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