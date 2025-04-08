為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    創11年新高！ 2024年日本逾萬家企業破產 小型公司佔9成

    日本企業2024年破產件數創11年新高。示意圖。（路透社）

    日本企業2024年破產件數創11年新高。示意圖。（路透社）

    2025/04/08 21:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本信用調查機構東京商工研究（TSR）今（8日）表示，2024年日本破產的企業數量，為1萬144家間，較2023年增加了12.1%，更創下11年來的新高，且數量再次超過1萬家。

    日媒《共同社》報導，2024年度日本企業的破產數（負債額1000萬日元以上，約合新台幣224萬元以上）為1萬144家，較2023年增加了12.1%，且受到物價高漲，和人手不足的影響，中小企業受到的壓迫，尤為嚴重。

    據報導，2024年的破產企業數量，不只創下11年來的新高，且數量再次超過1萬家，而這些破產的企業中，員工數不到10人的小型企業，佔了將近9成。另外，根據該機構的調查分區，所有分區的破產數量，均連續2年上升。

    由於原材料、運輸、人工費用均大幅上漲，加上日本政府紓困新冠疫情的補助，已經告了一個段落，皆導致企業資金周轉惡化。不過，日本企業2024年度的負債總額，相較於2023年，減少了3.6%，為2.37兆日元（約合新台幣5330億元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播