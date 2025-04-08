創11年新高！ 2024年日本逾萬家企業破產 小型公司佔9成

日本企業2024年破產件數創11年新高。示意圖。（路透社）

2025/04/08 21:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本信用調查機構東京商工研究（TSR）今（8日）表示，2024年日本破產的企業數量，為1萬144家間，較2023年增加了12.1%，更創下11年來的新高，且數量再次超過1萬家。

日媒《共同社》報導，2024年度日本企業的破產數（負債額1000萬日元以上，約合新台幣224萬元以上）為1萬144家，較2023年增加了12.1%，且受到物價高漲，和人手不足的影響，中小企業受到的壓迫，尤為嚴重。

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據報導，2024年的破產企業數量，不只創下11年來的新高，且數量再次超過1萬家，而這些破產的企業中，員工數不到10人的小型企業，佔了將近9成。另外，根據該機構的調查分區，所有分區的破產數量，均連續2年上升。

由於原材料、運輸、人工費用均大幅上漲，加上日本政府紓困新冠疫情的補助，已經告了一個段落，皆導致企業資金周轉惡化。不過，日本企業2024年度的負債總額，相較於2023年，減少了3.6%，為2.37兆日元（約合新台幣5330億元）。

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