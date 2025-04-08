北約秘書長訪日 示警中國「驚人」軍力擴張

北約秘書長呂特月8日參訪日本海上自衛隊（JMSDF）橫須賀基地後，接受媒體提問。（記者陳成良攝）

2025/04/08 19:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）週二（8日）訪問日本期間，對中國「驚人」的軍力擴張及在台灣周邊的軍事活動表達嚴重關切，呼籲北約盟國與印太夥伴加強合作，共同維護區域海域的自由開放。

《法新社》報導，呂特在日本海上自衛隊橫須賀基地結束參訪時向媒體表示：「中國正支持俄羅斯的（戰爭）行動，並快速擴建包括海軍在內的武裝力量。」他形容其國防投資與能力建構速度「令人震驚」（staggering）。呂特強調：「我們不能天真，必須真正合作，評估正在發生的事。」他指出，北約對中國在台灣附近的軍事演習感到擔憂，並予以密切關注。

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此次訪問正值美國力促北約成員國更多地參與印太地區事務之際。呂特說明，美國希望北約在印太地區扮演的角色，並非啟動集體防禦的「第五條款」（Article 5），而是著重於「投射力量」以及盟友間的相互支持。他對美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期訪日，重申強化美日同盟及區域存在的承諾表示歡迎，並強調日本作為七大工業國集團（G7）中唯一非北約成員國的重要性。

面對中國在區域內構成的挑戰，日本近年來不僅加速自身的軍事建設，包括發展長程巡弋飛彈等反擊能力，也積極擴大與美國、印太及歐洲國家的防務聯繫。日本認為，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，突顯了歐洲與亞洲安全風險密不可分的現實。

呂特此行是他自去年10月接任北約秘書長以來首次訪問日本，旨在推動北約與日本、南韓、澳洲與紐西蘭組成的「印太四國」（IP4）夥伴關係邁向新層級。近年來，IP4領袖已固定出席北約峰會。呂特上週接受《日本時報》（Japan Times）訪問時便提及，希望透過加強情報共享與國防工業合作，讓夥伴關係超越聯合聲明，走向更「務實」的合作。

呂特八日稍晚與日本防衛大臣中谷元會談，並預訂九日會見日本首相石破茂。石破茂曾倡議在亞洲建立類似北約的安全框架，但未提供具體細節。

《美聯社》分析，隨著美中競爭加劇，擁有共同安全關切的國家，正持續強化彼此關係。然而，北京方面對於北約加強與印太夥伴的聯繫抱持批評態度，擔憂華盛頓可能試圖在該區域，組建類似北約的軍事同盟。

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