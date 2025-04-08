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    批俄羅斯「瘋狂轟炸」烏克蘭 川普：我不高興

    烏國中部克利福洛一處住宅區4日遭俄軍飛彈攻擊，居民在遊樂器材放玩具，哀悼被炸死的孩童。（美聯社）

    烏國中部克利福洛一處住宅區4日遭俄軍飛彈攻擊，居民在遊樂器材放玩具，哀悼被炸死的孩童。（美聯社）

    2025/04/08 19:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普7日再度表達，他反對俄羅斯對烏克蘭的轟炸行動，指美國政府正在斡旋結束這場戰爭之際，俄羅斯「瘋狂轟炸」讓他「不高興」。

    《法新社》和《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，川普7日在白宮向記者說 ，「我對於（烏克蘭）正在發生的情況感到不高興」，指控俄羅斯「現在像瘋了一樣轟炸」。川普形容，這些無止盡的攻擊「不是好事」。

    川普是與來訪的以色列總理納坦雅胡會面時，被記者問到，為何最新公佈的關稅措施，實施對象不包括俄羅斯。川普回答，美國基本上目前未與俄羅斯做生意，「因為他們正處於戰爭中」，進而談到斡旋烏俄戰爭之事。

    川普表示，美國官員正與俄、烏的會談，「差不多接近尾聲」，不過川普並未說明，他指的是否是接近達成停火協議。川普說，「我們正與俄羅斯、正與烏克蘭會面，我們正差不多接近尾聲，但是我對上週左右發生的所有這些轟炸並不高興」、「那是很糟糕的事情」。

    川普6日才向記者表示，希望俄國停止轟炸，「我不喜歡這些轟炸」。在此之前，他3月間也曾說，他對俄羅斯總統普廷在停火談判拖拖拉拉，感到「火大」。

    3月中普廷和川普通電話，以及隨後美、俄高層官員的會談中，俄方均拒絕無條件全面停火。在此同時，俄軍加強在烏國戰場的攻擊行動，4日俄軍飛彈攻擊烏國中部克利福洛（Kryvyi Rih）市一處位於兒童遊樂場附近的住宅區，導致18人喪生，其中9人是兒童。

    美國總統川普（左）對俄羅斯總統普廷（右）拖延談判感到火大。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）對俄羅斯總統普廷（右）拖延談判感到火大。（法新社檔案照）

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