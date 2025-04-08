為何敢硬槓美國關稅戰？ 苗博雅：中國認為人民吃樹皮沒問題！

北市議員苗博雅。（資料照）

2025/04/08 21:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普祭出「對等關稅」重拳，中國被課徵34%關稅，中國隨後宣布對美國進口商品加徵34%報復性關稅，川普向北京放話若不撤回，將會在9日額外加徵50%關稅，中方今天（8日）回嗆「奉陪到底」。對此，北市議員苗博雅酸，中國之所以不怕跟美國硬槓，是因為中共政府認為中國廣大人民「吃樹皮都沒問題」！

針對中國宣布對美國進口商品加徵34%報復性關稅，川普昨（7日）痛批，北京無視他提出「切勿報復」的警告，如果中國不在8日前撤回這34%的新增關稅，美國將自9日起再對中國加徵50%的額外關稅。如果生效，加上川普今年1月甫上任就對中國實施的20%關稅，美國對中國進口產品的關稅稅率將達104%。對此，中國商務部今天（8日）回嗆，「若美方一意孤行，中方必將奉陪到底！」

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對此，苗博雅今天在政論節目上表示，中國與美國硬幹不是因為死要面子，是因為中國有「兩大特色」，第一個是川普在他的第一任期時就已經發動美中貿易戰，對中國加關稅，因此中國自認為已經有經驗，自認為近8年來他們為了與美國脫鉤做足了準備。

苗博雅接著說，第二個就是中國共產黨認為中國的廣大人民「吃樹皮都沒問題」，被稱為中共「高級經濟師」的王岐山曾經對西方各國講過，「你們覺得中國沒有辦法抵抗西方聯合起來抗中？可是你們想錯了，你們忽略了中國人民的耐受性」。

苗博雅酸，以美國為例，日用品漲價就可能會上街抗議，美國元首只要任內經濟沒搞好，那下次就不用選了，「可是中國沒有選舉啊，中國偉大的人民耐受性特別強！所以中共其實是有這個想法，他們認為說你們這樣搞中國經濟，中國不會因為經濟不好而垮，因為中國人民特別能忍受！這就是為什麼中共敢跟美國對撞，因為他們覺得美國人會先受不了，這是中共的意識型態。」

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