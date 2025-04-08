阻中國影響 印度推佛教寺院教育改革

印度政府準備為印度和藏人佛教學生推出具一致性的教育課程，希望培養他們的愛國信念。（歐新社）

2025/04/08 19:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度政府即將在本月公布首個針對北部喜馬拉雅山地區佛教寺院的教育改革計畫，希望藉由整合藏傳佛教、印度佛教傳統課程，並提供語言和現代學科，為佛教學生建構學習的一致性。更重要的是，這是印度政府戰略計畫的一環，希望透過教育手段培養學生的愛國精神，使宗教學習免受中國影響。

《路透》指出，印度是佛教發源地，擁有許多古老寺院。在1950年代，大批受中國迫害的西藏人民湧入印度，進一步建立許多新寺院。

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印度執政黨「印度人民黨」（BJP）佛教事務人員貢布（Maling Gombu）指出，印度政府正試圖透過教育和佛教學習，讓佛教學生了解本身的印度身分，以確保中國永遠無法控制在喜馬拉雅山脈的印度佛教寺院，「成千上萬名在偏遠寺院生活和學習的孩子，應接受印度政府認可及認證的教育」。

印度北部喜馬偕爾、北阿坎德等邦，以及查摩與克什米爾和拉達克地區約有600座寺院，提供4種藏傳佛教和印度佛教傳統課程，同時教授英語和現代學科，但這些課程欠缺整合印度各種語言和宗教的整體計畫。

印度教育部國家開放教育機構負責人辛赫（Rajeev Kumar Singh）直言，僧侶或尼姑教授的非宗教課程，在寺院以外並不被承認。

參與制定佛教寺院5年新課程計畫的辛赫表示，希望新課程能幫助印度和藏人佛教學生為日後在印度的學術生涯做好準備，「他們（藏人）可以自由學習西藏的歷史和傳統，但也應該了解印度，因為他們住在這裡，而且必須接受適當的教育，才能在寺院以外的地方找到工作」。

《路透》看到的印度政府文件顯示，已有20座寺院同意採用新課程，其餘寺院將在今年稍後分階段實施。儘管政府單位與寺院個別協商採用新的課程，但仍需要時間印製教科書，並招聘教師。

然而，阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）的一些寺院僧侶表示，他們本身的課程側重於佛教哲學，並輔以現代教育，已有整體規劃，足以滿足未來僧侶的需求，沒有必要引入政府的課程計畫，因為這反而會破壞1970年代以來的教學步驟。

目前約有7萬5000名西藏難民住在西藏精神領袖達賴喇嘛為首的西藏流亡政府「藏人行政中央」（CTA）所管理的地點，部分寺院由CTA直屬，但不包括不屬於藏傳佛教的寺院。

《路透》檢視印度教育部官員和印度佛教學者編寫的第一批教科書，內容深入探討印度的近現代和古代歷史，以及印度在西藏爭取自由的歷史中所發揮的作用。除了英語、印地語和本土語言博蒂語（Bhoti）為必修外，這些教科書還著重數學、科學和電腦訓練。

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