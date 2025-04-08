川普政府防「內鬼」？ 傳DOGE部署AI嚴查聯邦雇員忠誠度

4月5日在華盛頓特區國家廣場上，數千名抗議者參與「把手拿開」（Hands Off）示威，反對川普總統及馬斯克的政策。（路透）

2025/04/08 19:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》8日獨家報導，據消息人士透露，美國總統川普政府官員已告知部分聯邦雇員，億萬富豪馬斯克主導的「政府效率部」（DOGE）正動用人工智慧（AI），監控至少一個聯邦機構的內部通訊，以尋找對川普及其施政議程抱持敵意的言論。此舉發生在聯邦機構因大規模裁員及預算削減而動盪不安之際，被視為利用科技手段識別內部「不忠」的驚人做法。

DOGE團隊的運作向來高度保密。一名直接知情人士指出，團隊成員使用加密通訊軟體「Signal」進行溝通，由於訊息訊息可設定閱後自動刪除，恐違反聯邦檔案保存規定。該人士還證實，DOGE在其削減政府規模的工作中，「大量」部署了馬斯克旗下、挑戰ChatGPT的Grok AI聊天機器人，但具體用途不明。對此，白宮、DOGE及馬斯克方面均未回應置評請求。

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這些技術的運用，加劇了網路安全專家與政府倫理學者的擔憂，他們質疑DOGE運作缺乏透明度，且擔心馬斯克或川普政府可能利用AI蒐集的資訊謀取私利或打擊政敵。

聖路易華盛頓大學政府倫理專家克拉克（Kathleen Clark）表示，在近期高層誤將記者加入軍事規劃群組的事件後，DOGE使用注重隱私的Signal更令人對數據安全感到不安。她警告，若使用Signal卻未依法備份訊息，「就是違法行為」。

《路透》訪問近20名知情者並檢視數百頁法律文件，揭示DOGE在政府內部非正統地運用科技。例如在環保署（EPA），有消息稱川普任命的官員告知管理層，馬斯克團隊正部署AI監控員工，範圍涵蓋「Microsoft Teams」等通訊平台，旨在尋找被視為對川普或馬斯克不友善的語言。

一名EPA內部人士證實聽聞此事，但《路透》無法獨立確認AI監控是否已實際執行。值得注意的是，EPA自年初以來已面臨近600人停職及65%的預算削減。

消息人士還提到，部分DOGE成員為求效率，多人同時在Google文件中協作，繞過了官方文件審核流程。此外，華府公民責任與倫理組織（CREW）已就DOGE的保密行徑提起訴訟，雖聯邦法官於3月10日下令其提交紀錄，但截至本週一CREW仍未收到。

在聯邦人事管理局（OPM），DOGE接管後更嚴格限制員工訪問存有敏感個資的數據庫，據稱僅餘2名政治任命者有權限。作為「特別政府雇員」，馬斯克的行為受到不得藉職務圖利自身或其公司的道德法規約束。

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