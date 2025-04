科學家宣布復活已滅絕「恐狼」 電影《侏羅紀世界》這樣回應

經典系列電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)、《侏羅紀世界》(Jurassic World)的主要劇情,為探討人類復活已滅絕的恐龍,並試圖操控牠們,最終導致毀滅性的災難降臨。(資料照,美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州生物科技公司「Colossal Biosciences」近日宣稱,已成功透過先進DNA技術,「復活」滅絕逾萬年、曾稱霸冰河時期的史前物種恐狼(Dire wolf,學名Aenocyon dirus),震撼消息掀起各國關注。對此,劇情與復活史前生物有關的《侏羅紀世界》,也在社群平台發表對此事的「看法」。

綜合外媒報導,Colossal Biosciences強調,這是全球首次「滅絕物種重新回到世上」的案例,並計畫在2028年,讓同樣滅絕上萬年的長毛象(Woolly Mammoth)重返世界。報導指出,Colossal Biosciences積極投入其他物種的保育與復活工作,先前就曾成功複製瀕危紅狼、展示帶有長毛象毛髮基因的「長毛鼠」等實驗成功案例。

消息曝光後,除了讓基因工程等技術引起各界關注,也引發一些關於科技倫理、人性道德、生態影響、復活生物福祉等討論。其中,不少人想起經典系列電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)、《侏羅紀世界》(Jurassic World)的主要劇情,就是探討人類復活已滅絕的恐龍,並試圖操控牠們,最終導致毀滅性的災難降臨。

對此,《侏羅紀世界》今(8日)在社群平台「X」(原推特)轉發Colossal Biosciences「復活恐狼」的新聞報導,還一本正經地寫下「我們認為這不可能會出錯」(We see no possible way this could go wrong),貼文曝光後,立即在網上引起熱烈迴響,不少作品粉絲笑說《侏羅紀世界》故意開了一個邪惡的黑色幽默。

其他網友則吐槽,「權威說話了(笑)」、「最好讓葛蘭特博士待命」、「發生災難的可能性為0%對嗎?」、「你創造牠們,不代表你了解牠們」、「再做幾次實驗,我們就會在洛杉磯看到霸王龍」、「上次講出這句話的公司,好像讓恐龍胚胎被偷走了」、「實際上,你們已經拍攝幾部『紀錄片』來警告我們30多年,但人們仍然不聽」。

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

We see no possible way this could go wrong https://t.co/EQaOH4fJYk — Jurassic World (@JurassicWorld) April 7, 2025

美國德州生物科技公司「Colossal Biosciences」宣稱,已「復活」滅絕逾萬年、曾稱霸冰河時期的史前物種「恐狼」。(資料照,美聯社)

「恐狼」復活消息曝光後,不少網友以《侏羅紀公園》、《侏羅紀世界》的電影劇情,製作各種迷因圖來諷刺與吐槽。(圖擷取自社群平台「X」,本報合成)

