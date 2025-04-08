科學家宣布復活已滅絕「恐狼」 電影《侏羅紀世界》這樣回應

經典系列電影《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《侏羅紀世界》（Jurassic World）的主要劇情，為探討人類復活已滅絕的恐龍，並試圖操控牠們，最終導致毀滅性的災難降臨。（資料照，美聯社）

2025/04/08 21:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州生物科技公司「Colossal Biosciences」近日宣稱，已成功透過先進DNA技術，「復活」滅絕逾萬年、曾稱霸冰河時期的史前物種恐狼（Dire wolf，學名Aenocyon dirus），震撼消息掀起各國關注。對此，劇情與復活史前生物有關的《侏羅紀世界》，也在社群平台發表對此事的「看法」。

綜合外媒報導，Colossal Biosciences強調，這是全球首次「滅絕物種重新回到世上」的案例，並計畫在2028年，讓同樣滅絕上萬年的長毛象（Woolly Mammoth）重返世界。報導指出，Colossal Biosciences積極投入其他物種的保育與復活工作，先前就曾成功複製瀕危紅狼、展示帶有長毛象毛髮基因的「長毛鼠」等實驗成功案例。

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消息曝光後，除了讓基因工程等技術引起各界關注，也引發一些關於科技倫理、人性道德、生態影響、復活生物福祉等討論。其中，不少人想起經典系列電影《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《侏羅紀世界》（Jurassic World）的主要劇情，就是探討人類復活已滅絕的恐龍，並試圖操控牠們，最終導致毀滅性的災難降臨。

對此，《侏羅紀世界》今（8日）在社群平台「X」（原推特）轉發Colossal Biosciences「復活恐狼」的新聞報導，還一本正經地寫下「我們認為這不可能會出錯」（We see no possible way this could go wrong），貼文曝光後，立即在網上引起熱烈迴響，不少作品粉絲笑說《侏羅紀世界》故意開了一個邪惡的黑色幽默。

其他網友則吐槽，「權威說話了（笑）」、「最好讓葛蘭特博士待命」、「發生災難的可能性為0%對嗎？」、「你創造牠們，不代表你了解牠們」、「再做幾次實驗，我們就會在洛杉磯看到霸王龍」、「上次講出這句話的公司，好像讓恐龍胚胎被偷走了」、「實際上，你們已經拍攝幾部『紀錄片』來警告我們30多年，但人們仍然不聽」。

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® （@colossal） April 7, 2025

We see no possible way this could go wrong https://t.co/EQaOH4fJYk — Jurassic World （@JurassicWorld） April 7, 2025

美國德州生物科技公司「Colossal Biosciences」宣稱，已「復活」滅絕逾萬年、曾稱霸冰河時期的史前物種「恐狼」。（資料照，美聯社）

「恐狼」復活消息曝光後，不少網友以《侏羅紀公園》、《侏羅紀世界》的電影劇情，製作各種迷因圖來諷刺與吐槽。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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