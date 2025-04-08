6/14川普生日、陸軍建軍250週年要閱兵？ 白宮駁斥：無此安排

美國總統川普。（彭博檔案照）

2025/04/08 18:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據《美聯社》和華府地方媒體引述華府地方政府首長，以及國防部匿名官員說法，白宮和陸軍正在考慮，6月14日在華府舉辦閱兵，當天是美國陸軍建軍250週年，也是總統川普79歲生日。不過，白宮已駁斥相關報導，否認打算閱兵。

《法新社》8日報導，《華盛頓城市報（Washington City Paper）》率先披露白宮正在規劃閱兵之事，該報報導指出，可能的閱兵路線，從位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的五角大廈出發，終點為白宮，長6公里。

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《美聯社》引述華盛頓哥倫比亞特區市長鮑賽（Muriel Bowser）說法，指川普政府已就有關6月14日舉辦一場「遊行」之事，與市府聯絡；鮑賽說，她並不知道這場活動「被定位為閱兵」，但是軍方戰車行駛在華府街頭「不會是好事」。

阿靈頓郡委員會主席克蘭托尼斯（Takis Karantonis）也說，特勤局上週五就「有關舉行一場閱兵，慶祝美國陸軍建軍250週年的可能性」，聯絡該委員會，但是特勤局未提供進一步細節。

克蘭托尼斯表示，他不清楚閱兵規模，但是「我會希望聯邦政府，對於許多現役、退役軍人居民經歷的痛苦和顧慮，保持敏銳度，這些人在近期聯邦政府的決策中，失去了、或者可能失去他們的工作，他們正在思考慶祝陸軍建軍紀念日的最好方式」。

美聯社的報導另外引述一名要求匿名的國防官員說法，也透露類似的規劃。這名官員說，陸軍正在初步討論，可能在陸軍建軍250週年慶祝活動中，增加閱兵這一項活動。

6月14日除了是美國陸軍建軍紀念日，也是川普79歲生日。

白宮駁斥這些報導，表示「並未安排閱兵」。陸軍發言人巴特勒（David Butler）發表聲明，表示「現在要說我們是否要舉行閱兵，還言之過早，但是我們正與白宮和數個政府機關合作，讓這場慶祝活動是一場國家級盛事」。

川普在第一任內，2017年應邀出席法國國慶慶祝活動，觀賞法國巴士底日（Bastille Day）遊行後，曾提出打算也在華府辦一場盛大閱兵。但是這項構想始終未付諸實行。川普2018年曾發文說，因為經費問題，他取消了閱兵計畫。當年五角大廈評估，閱兵將花費9200萬美元，戰車等重型軍車上街，也有可能損傷華府街道的顧慮。

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