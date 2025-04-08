為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國多所名校國際學生簽證遭無預警取消 校方討說法

    美國多所大學名校指出，近期不少國際學生在未被通知的情況下被取消簽證。（美聯社）

    美國多所大學名校指出，近期不少國際學生在未被通知的情況下被取消簽證。（美聯社）

    2025/04/08 19:13

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國當局註銷國際學生簽證的案例日增，過去川普將目標對準參與親巴活動或言論的學生，但近期美國許多學校陸續發現，政府在沒有通知學校和學生的情況下終止學生合法居留身分，理由連當事人就讀的學校都摸不透。校方日前正向當局討說法。

    美聯社報導，美國各地大學指稱，近期發現部分國際學生的簽證被無預警取消。這與川普當前對留學生的政策有關，但過去僅針對參與親巴勒斯坦活動或言論的學生進行制裁。不過，近期越來越多學校發現，與抗議活動無關聯的學生簽證也被取消，某些的撤銷理由甚至只因「過去交通違規」，更有多數學生在完全沒被告知的情況下被取消簽證。校方對此表示，他們仍不清楚真正原因，也正在尋求答案。

    哈佛大學（Harvard University）今天也對外表示，該校日前已有3名學生和2名應屆畢業生的簽證被無預警撤銷。而此情況在全美各地大學都有類似事件發生，目前可知包括史丹佛大學、密西根大學、加州大學洛杉磯分校等頂尖大學。

    美國教育協會（American Council on Education，ACE）日前致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國土安全部長諾姆（Kristi Noem），要求聯邦政府針對註銷學生簽證一事公開說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播