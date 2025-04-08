美國多所名校國際學生簽證遭無預警取消 校方討說法

美國多所大學名校指出，近期不少國際學生在未被通知的情況下被取消簽證。（美聯社）

2025/04/08 19:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國當局註銷國際學生簽證的案例日增，過去川普將目標對準參與親巴活動或言論的學生，但近期美國許多學校陸續發現，政府在沒有通知學校和學生的情況下終止學生合法居留身分，理由連當事人就讀的學校都摸不透。校方日前正向當局討說法。

據美聯社報導，美國各地大學指稱，近期發現部分國際學生的簽證被無預警取消。這與川普當前對留學生的政策有關，但過去僅針對參與親巴勒斯坦活動或言論的學生進行制裁。不過，近期越來越多學校發現，與抗議活動無關聯的學生簽證也被取消，某些的撤銷理由甚至只因「過去交通違規」，更有多數學生在完全沒被告知的情況下被取消簽證。校方對此表示，他們仍不清楚真正原因，也正在尋求答案。

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哈佛大學（Harvard University）今天也對外表示，該校日前已有3名學生和2名應屆畢業生的簽證被無預警撤銷。而此情況在全美各地大學都有類似事件發生，目前可知包括史丹佛大學、密西根大學、加州大學洛杉磯分校等頂尖大學。

美國教育協會（American Council on Education，ACE）日前致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國土安全部長諾姆（Kristi Noem），要求聯邦政府針對註銷學生簽證一事公開說明。

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