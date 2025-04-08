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    一度登頂！台灣被看好「6月前甩關稅危機」 國際賭盤驚人機率曝光！

    國際賭盤顯示，台灣被看好在今年6月前讓川普政府降低關稅。（圖翻攝自Polymarket網站）

    國際賭盤顯示，台灣被看好在今年6月前讓川普政府降低關稅。（圖翻攝自Polymarket網站）

    2025/04/08 19:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週對全球祭出「對等關稅」重拳，包括我國在內，不少國家紛紛與美國開始展開談判。總部位於紐約曼哈頓的預測市場運營機構「Polymarket」近日開出線上賭盤，讓各界預測「川普會在今年6月以前對哪些國家降低關稅？」其中台灣普遍被看好，甚至一度衝上榜首，目前暫居第2名。

    川普3日宣布向全球180多個國家徵收10%基準關稅，同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅，其中台灣就被課徵32%。總統賴清德定調透過談判爭取改善對等關稅，談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍，美國國家經濟委員會（NEC）會長哈塞特（Kevin Hassett）已證實台灣聯繫美方。外交部長林佳龍表示，與美談判內容，不論是降低關稅、投資採購以及美方所關心的非關稅貿易障礙，我方已做了各種方案的準備，只要確定談判的時間，方式，隨時可以跟美方進行談判。

    Polymarket近日根據市場情勢與外交動態，開出「川普會在今年6月以前對哪些國家降低關稅？（Which countries will Trump reduce tariffs on before June?）」的線上賭盤。隨著投注者增加，排行榜持續變動，但台灣始終穩居前三名，截至8日晚間7點，台灣以86%的看好率暫居排行榜第2名，據悉台灣更一度以88%看好率衝上榜首。目前榜首為日本（看好率87%），第3名則是越南（看好率81%），接著則是南韓（看好率76%）。至於中國，則被認為僅有36%的機率可以在6月之前降低關稅，在該排行榜敬陪末座。

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