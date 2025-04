一度登頂！台灣被看好「6月前甩關稅危機」 國際賭盤驚人機率曝光！

國際賭盤顯示,台灣被看好在今年6月前讓川普政府降低關稅。(圖翻攝自Polymarket網站)

2025/04/08 19:29

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普上週對全球祭出「對等關稅」重拳,包括我國在內,不少國家紛紛與美國開始展開談判。總部位於紐約曼哈頓的預測市場運營機構「Polymarket」近日開出線上賭盤,讓各界預測「川普會在今年6月以前對哪些國家降低關稅?」其中台灣普遍被看好,甚至一度衝上榜首,目前暫居第2名。

川普3日宣布向全球180多個國家徵收10%基準關稅,同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅,其中台灣就被課徵32%。總統賴清德定調透過談判爭取改善對等關稅,談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍,美國國家經濟委員會(NEC)會長哈塞特(Kevin Hassett)已證實台灣聯繫美方。外交部長林佳龍表示,與美談判內容,不論是降低關稅、投資採購以及美方所關心的非關稅貿易障礙,我方已做了各種方案的準備,只要確定談判的時間,方式,隨時可以跟美方進行談判。

Polymarket近日根據市場情勢與外交動態,開出「川普會在今年6月以前對哪些國家降低關稅?(Which countries will Trump reduce tariffs on before June?)」的線上賭盤。隨著投注者增加,排行榜持續變動,但台灣始終穩居前三名,截至8日晚間7點,台灣以86%的看好率暫居排行榜第2名,據悉台灣更一度以88%看好率衝上榜首。目前榜首為日本(看好率87%),第3名則是越南(看好率81%),接著則是南韓(看好率76%)。至於中國,則被認為僅有36%的機率可以在6月之前降低關稅,在該排行榜敬陪末座。

