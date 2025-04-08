澳洲女子幸運挖出「20盎司金塊」 市價推估超過200萬

日前一名澳洲女子在礦區紅土中，挖出一塊重約20盎司的金塊，市價預估可達13萬澳幣（約新台幣265萬元）。（圖擷取自@tylermahoney8 TikTok，本報合成）

2025/04/08 17:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名出身掏金世家的女子泰勒（Tyler Mahoney），日前在一處礦區紅土中挖出一塊重約20盎司的金塊，市價預估可達13萬澳幣（約新台幣265萬元）。事後泰勒將挖掘金塊的過程分享到網路，同時預告會將金塊拿去拍賣，吸引180多萬人次瀏覽，更讓不少網友留言表示羨慕她的好運。

綜合外媒報導，泰勒從小跟著家人一起接觸掏金採礦工作，長大後成為一名職業掏金者，目前她住在距離西澳州礦業城市卡爾古利（Kalgoorlie）約20分鐘的郊區，平時會將自己的掏金發現分享到社群平台，收獲不少粉絲關注。

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日前泰勒發布一段短影片，從拍攝畫面顯示，有一塊與她手掌差不多大、沾有紅土的金塊，她在片中推估這塊要價不斐的金塊，市價可達13萬澳幣，「看得到嗎？13萬澳幣就在地上，這是真正的澳洲黃金，覆蓋在紅土中、高純度。」

影片曝光後，掀起大批網友熱議與留言，「哇，恭喜」、「妳超幸運的」、「是一塊真正的金子」、「所以妳可以保留金塊，然後退休了嗎？」。另外，泰勒曾在去年使用金屬探測器，發現了一塊價值3萬5000澳幣（近新台幣71.3萬元）的金塊。

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