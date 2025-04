范斯談關稅脫口說「鄉巴佬」 中國官方、網友齊反擊

美國副總統范斯日前接受福斯新聞專訪,在談及川普對等關稅措施時脫口說出「中國鄉巴佬」(Chinese peasant)一詞,引發中國網友群起批評。(法新社資料照)

〔中央社〕美國副總統范斯日前接受福斯新聞專訪,在談及川普對等關稅措施時脫口說出「中國鄉巴佬」(Chinese peasant)一詞,引發中國網友群起批評。中國外交部發言人林劍也說,「這位副總統」的話「無知又缺乏禮貌」,令人詫異,也感到悲哀。

范斯(JD Vance)台北時間3日接受美國福斯新聞頻道(Fox News)節目Fox & Friends專訪,為美國總統川普(Donald Trump)對全球執行的對等關稅措施作辯護,提到上述言語。

綜合媒體報導,范斯表示,美國所有人都應該退一步捫心自問,全球化的經濟給美國帶來了什麼?從根本上來說,它(全球化)基於兩個原則:背負巨額債務,並購買其他國家為美國製造的東西。

范斯接著說,說得直接點,就是「我們向『中國鄉巴佬』借錢,來購買『中國鄉巴佬』製造的東西」(We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture)。

綜合環球網、觀察者網等媒體報導及中國網路訊息,范斯的「中國鄉巴佬」一詞引發眾多中國網友不滿,紛紛指他「充滿偏見及傲慢」、「這就是大國副總統?」、「他講話才像鄉巴佬」、「中國文明領先美國數千年呀」、「『中國鄉巴佬』正享受著世界上最大的高鐵網絡、世界上最先進的電動車」等。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上回應此事時說,中方對中美經貿關係的立場「已經講的很清楚了」。聽到「這位副總統」說出這樣「無知又缺乏禮貌」的話,令人詫異,也感到悲哀。

