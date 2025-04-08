菲國坎拉恩火山再噴發 火山灰衝4千公尺高空

菲律賓坎拉恩火山（Mount Kanlaon）8日噴發，火山灰柱達4000公尺。（法新社）

2025/04/08 16:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓中部內格羅斯島（Negros）上的坎拉恩火山（Kanlaon Volcano）今（8日）清晨再度爆發，巨大的火山灰柱直衝天際達4000公尺（約2.5英里），隨風向往西南方飄移，促使地方當局建議鄰近地區取消上班上課。

《法新社》報導，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）發布聲明指出，這次爆裂式噴發始於當地時間清晨5點51分，發生在坎拉恩火山的山頂火山口。火山噴出了體積龐大的彎曲灰柱，高度約達4000公尺。該機構隨後更新報告，表示噴發已於清晨6點47分停止。

請繼續往下閱讀...

坎拉恩火山是菲律賓境內24座活火山之一。該火山去年12月才剛爆發過，當時周邊村莊居民已被疏散，相關疏散命令在這次清晨噴發時依然有效。內格羅斯省（Negros Occidental）拉卡斯特利亞納鎮（La Castellana）的救災官員阿西斯（John De Asis）向《法新社》表示：「我們對這次噴發有所準備。先前12月噴發時，方圓4至6公里內的家戶就已撤離。」他補充說，目前正密切監測火山灰可能影響的村落，並建議該鎮「取消上班上課」。

社群媒體上流傳的影片顯示，一道寬闊翻騰的煙柱緩緩升入天空。一名22歲的學生香奈兒·尼可（Channel Nicor）回憶，事發時她正在等公車準備上學，突然聽到「像是大石頭從高處墜落的聲音，抬頭一看，就發現（火山灰雲）從火山口越變越大。」她告訴《法新社》：「看到火山灰當然會緊張，但不像上次噴發那麼害怕，因為這次我們知道該怎麼做。」

自去年12月噴發以來實施的第3級火山警戒（最高為第5級）目前維持不變。除了去年12月的噴發，坎拉恩火山在去年9月，也曾因單日噴出數千噸有害氣體，導致數百名鄰近居民疏散。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法